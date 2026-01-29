Written by Gennaio 29, 2026 11:02 am Sport, Sport Home page

Riusciranno i nostri eroi (CUS Pisa)?

Pisa (giovedì, 29 gennaio 2026) — Fra il 30 gennaio ed il primo febbraio saranno disputati tutti gli scontri che vedranno protagoniste le squadre pisane di basket, a parte il Basket Volterra che giocherà il 2 febbraio ed il Vicopisano Basket 2011 che scenderà sul parquet il 5 febbraio.

di Leonardo Miraglia

Queste le sfide in programma:

Serie B interregionale maschile, Conference Centro, girone C

III giornata di ritorno

1/2, 18Etrusca San MiniatoVirtus Siena

Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A

III giornata di ritorno

31/1, 20Invictus LivornoBasket Calcinaia
1/2, 18Lucca Sky WalkersJP Bellaria
1/2, 18CUS PisaUisp Donoratico
1/2, 18Castelfranco FrogsVela Viareggio

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C

II giornata di ritorno

31/1, 21Pallacanestro San MiniatoLucca Academy basket
1/2, 18Pallacanestro ValderaBellaria Cappuccini
1/2, 18:30Pontremoli BasketLa Crocetta San Miniato

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D

II giornata di ritorno

30/1, 21:30Basket PonsaccoSport IES Pisa
31/1, 18:30GMV GhezzanoEtrusca San Miniato
1/2, 18:30Argentario BasketDream Basket Pisa
2/2, 21Basket VolterraUS Livorno sq.B

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B

V giornata di ritorno

31/1, 20:30GMV Ghezzano sq.BCUS Pisa sq.B
1/2, 18Basket PomarancePolisportiva Vicarello

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C

V giornata di ritorno

31/1, 21Castelfranco Frogs sq.BCMB Pietrasanta Basket
1/2, 20:30Isotopi ValderaAudax carrara
1/2, 20:30Pallacanestro MassaBasket Calcinaia sq.B
5/2, 21:15Vicopisano Basket 2011Pallacanestro Valdera

Info tratte da www.playbasket.it

