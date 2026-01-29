Riusciranno i nostri eroi (CUS Pisa)?

Pisa (giovedì, 29 gennaio 2026) — Fra il 30 gennaio ed il primo febbraio saranno disputati tutti gli scontri che vedranno protagoniste le squadre pisane di basket, a parte il Basket Volterra che giocherà il 2 febbraio ed il Vicopisano Basket 2011 che scenderà sul parquet il 5 febbraio.
di Leonardo Miraglia
Queste le sfide in programma:
Serie B interregionale maschile, Conference Centro, girone C
III giornata di ritorno
|1/2, 18
|Etrusca San Miniato
|Virtus Siena
Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A
III giornata di ritorno
|31/1, 20
|Invictus Livorno
|Basket Calcinaia
|1/2, 18
|Lucca Sky Walkers
|JP Bellaria
|1/2, 18
|CUS Pisa
|Uisp Donoratico
|1/2, 18
|Castelfranco Frogs
|Vela Viareggio
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C
II giornata di ritorno
|31/1, 21
|Pallacanestro San Miniato
|Lucca Academy basket
|1/2, 18
|Pallacanestro Valdera
|Bellaria Cappuccini
|1/2, 18:30
|Pontremoli Basket
|La Crocetta San Miniato
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D
II giornata di ritorno
|30/1, 21:30
|Basket Ponsacco
|Sport IES Pisa
|31/1, 18:30
|GMV Ghezzano
|Etrusca San Miniato
|1/2, 18:30
|Argentario Basket
|Dream Basket Pisa
|2/2, 21
|Basket Volterra
|US Livorno sq.B
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B
V giornata di ritorno
|31/1, 20:30
|GMV Ghezzano sq.B
|CUS Pisa sq.B
|1/2, 18
|Basket Pomarance
|Polisportiva Vicarello
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C
V giornata di ritorno
|31/1, 21
|Castelfranco Frogs sq.B
|CMB Pietrasanta Basket
|1/2, 20:30
|Isotopi Valdera
|Audax carrara
|1/2, 20:30
|Pallacanestro Massa
|Basket Calcinaia sq.B
|5/2, 21:15
|Vicopisano Basket 2011
|Pallacanestro Valdera
Info tratte da www.playbasket.itLast modified: Gennaio 29, 2026