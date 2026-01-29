Casa di Comunità. Trapani (PD) replica a Petrucci (FdI): “Richiesta uffici personali assurda, si adoperi per portare risorse dal governo per metterci i servizi che occorrono”

Written by admin• 10:59 am• Ponsacco, Politica

PONSACCO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Matteo Trapani, consigliere regionale del Partito Democratico che commenta la richiesta di Diego Petrucci di avere uno spazio nella Casa di Comunità di Ponsacco.

«Trovo francamente assurda la richiesta avanzata dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci di ottenere uno spazio per i propri incontri all’interno di una struttura realizzata con risorse pubbliche e prossima al completamento proprio per ospitare servizi destinati ai cittadini e alla comunità. Un consigliere regionale, peraltro membro dell’Ufficio di Presidenza, è già adeguatamente retribuito con fondi pubblici e dispone di staff e strumenti istituzionali più che sufficienti per svolgere il proprio ruolo. Pensare di trasformare spazi della collettività in una sorta di ufficio personale o “casa politica” è una proposta fuori luogo e lontana dal senso delle istituzioni. Petrucci sembra aver frainteso il significato stesso di “Casa di Comunità”, equivocando il concetto di comunità. Le Case di Comunità, come ricordato anche dall’Azienda sanitaria, sono strutture sanitarie territoriali previste dal PNRR per garantire assistenza socio-sanitaria di prossimità, integrando servizi medici, infermieristici e sociali. Non mi risulta che le attività del collega Petrucci rientrino in questa missione. La politica dovrebbe occuparsi di altro: portare risultati concreti ai territori. Invece di rivendicare spazi, sarebbe più utile avanzare proposte serie al Governo, a partire dalla necessità di prevedere risorse specifiche in vista della conclusione del PNRR, per assicurare continuità dei servizi, presa in carico delle persone e funzionamento stabile delle strutture pubbliche. Servono finanziamenti, nuove assunzioni di medici e infermieri, programmazione e responsabilità istituzionale. La politica deve tornare a occuparsi dei cittadini, dei loro bisogni reali e delle comunità, abbandonando definitivamente logiche vecchie, autoreferenziali e da politicanti».

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Gennaio 29, 2026