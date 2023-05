Riunione in Prefettura sul rafforzamento della sicurezza in città

Scritto da admin• 5:40 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Nella mattinata odierna, il Prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro ha incontrato l’Assessore Regionale al Diritto alla Salute ed alla Sanità, Simone Bezzini, nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica avente ad oggetto il tema della sicurezza delle strutture sanitarie presenti nel territorio provinciale.



Alla riunione – durante la quale è stato rivolto un pensiero alla memoria della dott.ssa

Barbara Capovani – hanno preso parte, tra gli altri, il Sindaco di Pisa, il Procuratore

Reggente presso la Procura della Repubblica di Pisa, i vertici provinciali delle Forze di

Polizia unitamente al Dirigente della Polizia Postale, il Presidente dell’Ordine dei Medici ed i rappresentanti dell’Azienda USL Toscana Nord-Ovest e dell’Azienda Ospedaliera

Universitaria Pisana.

Nel corso dell’incontro, sulla scia di quanto già disposto nel corso di un precedente Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi la scorsa settimana, è stata confermata l’intensificazione delle misure di vigilanza nei confronti delle strutture sanitarie, rivolgendo particolare attenzione a quelle ritenute più a rischio. Al rafforzamento dell’azione di vigilanza, controllo e prevenzione posta in essere dalle Forze di Polizia a competenza generale si accompagna l’intensificazione, da parte delle Aziende sanitarie, dell’attività di vigilanza privata e l’adozione di ogni utile misura di difesa passiva presso le strutture sanitarie.

Nell’ottica della massima collaborazione, è stata inoltre condivisa l’idea di procedere alla creazione di un gruppo di lavoro – a cui prenderanno parte i diversi interlocutori a competenza regionale, comunale, sanitaria e di polizia – con l’obiettivo di affrontare il tema dei rischi derivanti dalla crescente diffusione di malattie psichiatriche e degli stati di alterazione psicofisica, anche al fine di procedere alla redazione di un documento condiviso per la tutela sinergica degli operatori sanitari. L’incontro si è svolto in un clima di assoluta cooperazione tra gli attori presenti al Tavolo, con l’obiettivo di innalzare ulteriormente i livelli di connessione tra le varie istituzioni chiamate ad affrontare il delicato tema in argomento.

Last modified: Maggio 2, 2023