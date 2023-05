“Star Event”: sarà un week end stellare nel Centro Storico di Pisa

Scritto da admin• 3:42 pm• Pisa, Cultura, Spettacolo, Tutti

PISA – Sarà un weekend “stellare” quello che andrà in scena nel centro storico di Pisa sabato 6 e domenica 7 maggio, in quanto interamente dedicato, sotto la denominazione “STAR EVENT“, alla leggendaria saga ideata da George Lucas attraverso un ricchissimo programma di eventi che vedranno come luoghi di attrazione Corso Italia, Piazza XX Settembre e Ponte di Mezzo.

di Giovanni Manenti

Sulla scorta del successo ottenuto lo scorso anno, ecco che ConfCommercio Provincia di Pisa – in collaborazione con Collego ed EmPisa, con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest – Terre di Pisa e la collaborazione del Comune di Pisa e Pisamo, nonché con il contributo della Scuola di Danza Elsa Ghezzi e di Royal Victoria Hotel – organizza la seconda edizione di tale evento, illustrato questa mattina agli Organi di stampa presso la Sede dell’Associazione, alla presenza del Direttore Federico Pieragnoli, oltre che dell’Assessore al Commercio e Turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini, del Comandante della Polizia Municipale Alberto Messerini e del rappresentante di Collego Riccardo Di Nasso, nonché di Valeria Di Bartolomeo, Presidente ConfCommercio Donne e di Paola Marciante in rappresentanza della Scuola di Danza Ghezzi.

Nelle due riferite giornate, pertanto, una serie di spettacoli ed emozioni, ideati per i più piccoli, ma che poi in realtà coinvolgono altresì i più grandi, costituiti da esibizioni dal vivo, combattimenti coreografici, costumi, Lego Star Wars Scuola Padwan e Laboratori spaziali, consentiranno di rivivere l’atmosfera della saga cult “Star Wars”, eventi tra i quali spiccano in particolare le sfilate con la fedele riproduzione dei costumi che hanno animato le pellicole cinematografiche che si svolgeranno alle ore 17:30 sia di sabato che di domenica prossimi, partendo da Piazza Vittorio Emanuele II, attraversando Corso Italia, Ponte di Mezzo sino a Borgo Largo, oltre ad una vera e propria Battaglia sul Ponte di Mezzo, in programma la sera di sabato 6 maggio dove potranno partecipare tutti coloro in possesso delle iconiche spade laser.

Quale sia lo scopo di questa iniziativa lo ricorda il Direttore di ConfCommercio Pisa Federico Pieragnoli, sottolineando come: “questa iniziativa rappresenta per ConfCommercio una grande opportunità, in quanto contiamo sempre di organizzare eventi che richiamino persone da fuori, ragion per cui ci è sembrato doveroso replicare il successo ottenuto lo scorso anno dalla prima edizione di “STAR EVENT”, che sta assumendo una caratura di livello nazionale, con ciò divenendo altresì un polo di attrazione turistica che non è altro che l’obiettivo che ci siamo dati e che va nella direzione da più parti auspicata di elevare l’offerta, dato che l’evento stesso può costituire un’importante occasione per la città e non solo, il che mi porta a ringraziare tutti gli attori che hanno reso possibile la relativa realizzazione“.

Nello specifico del programma, la parola non può che passare a Riccardo Di Nasso, rappresentante di Collego, il quale evidenzia come: “questa edizione non sarà identica a quella inaugurale, essendo nostra cura variare sia il programma che le varie installazioni, ancorché sempre ispirate ai film ed ai Cartoni Animati della saga “Star Wars”, così che chi vorrà partecipare all’evento potrà vedere delle ricostruzioni vere e proprie che, a costo di grandi sacrifici, cerchiamo ogni volta di cambiare per offrire delle novità, oltre ad un programma vastissimo, con ogni ora un evento diverso in quanto dedicato non solo ai più piccoli bensì anche agli adulti con tantissime varianti riguardanti non solo il soggetto principale. Questo perché“, conclude Di Nasso, “ci piace sempre andare anche verso una parte artistica che può sicuramente mescolarsi ai temi legati alla fantasia ed alla fantascienza, così che è prevista la presenza di artisti grafici in grado di fornire il loro contributo, oltre ad una Scuola di Danza che interpreterà le musiche di “Star Wars”, abbinando l’eleganza del ballo con una parte cinematografica altamente interessante, per poi dare spazio a danzatrici per dare vita ad un particolare spettacolo di luci, unitamente ad una parate con oltre 100 personaggi in costume, così da mettere in scena una Manifestazione completa che sta crescendo tanto da abbandonare un livello provinciale per abbracciare una caratura nazionale, dato il coinvolgimento di tutte le Associazioni di “Star Wars” del nostro Paese, in aumento già da quest’anno rispetto alla precedente edizione”.

Di seguito il programma completo:

Sabato 6 Maggio

ore 10:00 Apertura della manifestazione

ore 11:00 Laboratorio free Lego Star Wars

ore 12:00 Scuola Padawan per piccoli jedi

ore 12:45 Coreografia EmPisa

ore 15:00 Esibizione a tema Scuola di Danza Elsa Ghezzi

ore 15:30 Laboratori costruzione Maschera e Spada laser

ore 16:30 Scuola Padawan per piccoli jedi

ore 17:00 Saluto delle autorità

ore 17:30 Parata in costume in Corso Italia

ore 18:30 Coreografia EmPisa

ore 21:00 Dimostrazione di Combattimento (Ludosport Pisa)

ore 22:00 Ponte di Mezzo – Coreografie di Luci (Lumen Invoco)

ore 22:15 Ponte di Mezzo – Coreografie con spada laser (Jedi Generation)

ore 22:30 Ponte di Mezzo – Coreografie con spada laser (Florence Knight)

ore 22:45 Ponte di Mezzo – Coreografie con spada laser (EmPisa)

ore 23:00 Ponte di Mezzo Flashbom Jedi contro Sith (aperto al pubblico per tutti i possessori di qualsiasi spada Laser)

ore 23:30 Star Punk

ore 24:00 Chiusura manifestazione

Domenica 7 Maggio

ore 10:00 Apertura della manifestazione

ore 11:00 Lego Star Wars

ore 11:15 Coreografie a cura di Ludosport Pisa

ore 12:00 Scuola padawan per piccoli jedi

ore 12.45 Coreografia EmPisa

ore 14:30 Gara di velocità Lego Star Wars

ore 15:00 Coreografia

ore 15:30 Laboratori costruzione Maschera e Spada laser

ore 16:30 Scuola padawan per piccoli jedi

ore 17:00 Coreografia

ore 17:30 Parata in costume in Corso Italia

ore 18:30 Coreografia EmPisa

ore 19:00 Chiusura manifestazione

Tutti i laboratori dovranno essere prenotati direttamente sul posto.

Last modified: Maggio 2, 2023