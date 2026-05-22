Ristorante “Du Palle” a Lucca, convivialità e tradizione casereccia, per un mix perfetto tra cuore e gusto

Written by Redazione• 12:52 pm• Redazionale aziende

LUCCA – Fuori dalle righe per alcuni, di una semplicità disarmante per altri, questa è la particolarità del Ristorante “Du Palle” in via Barsanti e Matteucci 178 a Lucca, a pochissimi passi dalle storiche mura cittadine e da Porta Santa Maria. A caratterizzare l’atmosfera tra sala e cucina è Davide Ragazzo, il titolare. Un amico di tutti, pronto ad accogliere chiunque voglia mangiar bene e, soprattutto, voglia stare a tavola sdrammatizzando la vita di ogni giorno tra una risata e l’altra, sentendosi come a casa.

di Melania Pulizzi

Dalla sua lunghissima esperienza nell’ambito della ristorazione, Davide da ben 16 anni tiene le redini del Ristorante “Du Palle” facendolo lavorare a pieno ritmo, prima presso il Circolo del “Tennis Al Poggio” tra il verde del Parco fluviale del Serchio, e poi dal 2025 ad oggi nell’ex sede del Consorzio Agrario di Lucca; un cambio location che segna anche un cambio di passo per quanto riguarda la crescita del locale, ma continuando sempre a custodire gelosamente il suo carattere originale: alla buona e senza scuse, come i toscani!

“Il mio modo di vedere la ristorazione non è prettamente tecnico – ci spiega Davide – perchè uno degli aspetti fondamentali secondo me in questo ambito è l’aspetto sociale, quello del convivio. Dando per scontato che la qualità che offriamo, in virtù della passione che ci mettiamo, si è sempre contraddistinta per essere medio/alta anche in paragone al prezzo, la parte più importante da mettere in evidenza è la socializzazione, l’empatia, il feeling che si crea con il cliente; i piatti stessi della tradizione lo richiedono e per noi è indispensabile non contraddire il piatto, anche nel modo in cui lo si porta a tavola; per tutto questo, ci definiamo un Ristorante/Osteria, perchè il rapporto che si crea è quello tipico tra l’oste e il cliente; io vivo le serate tra amici, non tra clienti”.

Parliamoci chiaro: dal “Du Palle” non esistono tecnicismi come ricercatezza e impiattamento gourmet. Il “Du Palle” si presenta come lo vedi, diretto, puro, verace e senza compromessi, dall’apparecchiatura semplice ai profumi di una volta che fanno riaffiorare i ricordi caldi e avvolgenti del pranzo della domenica, fatto di sapori autentici: dalla pasta fresca fatta in casa, rifornita dal Pastificio Artigianale “La Sfoglia d’Oro” di Lucca, alle verdure appena colte dagli orti locali, alla carne proveniente dal pioniere dello slowfood garfagnino, l’Antica Norcineria Bellandi di Ghivizzano, autentica, fresca, prodotta in modo sostenibile e ad un prezzo accessibile a tutti.

La condivisione è uno degli aspetti fondamentali che contraddistingue la personalità del Ristorante “Du Palle”, non solo sul cibo e tra i clienti, ma anche tra collaboratori, come ci racconta Davide: “Per noi la condivisione è d’obbligo! Dalla battuta alla risata, da una tradizione all’altra e da un’idea a una proposta; proprio come quella nata tra me e il mio collaboratore in cucina: un perfetto cuoco romano, insieme al quale abbiamo provato ad introdurre anche i piatti della sua tradizione, cucinati in maniera corretta, proprio come viene fatta a Roma, ed è stato un successo!”.

E quindi, ai tordelli lucchesi, alle rovelline, agli gnudi toscani, al peposo, al picchiante, all’ossobuco, fino alla bistecca alla fiorentina tagliata al tavolo e servita fumante, si affiancano anche i piatti della tradizione della capitale, dalla Gricia romana, alla carbonara, all’amatriciana, alla cacio e pepe, alla coda alla vaccinara, ai carciofi alla giudia….e molto, molto altro! E ad accompagnare il tutto, degli irrinunciabili vini rossi rigorosamente toscani, che spaziano dalle colline lucchesi, al Chianti, a quelli della Maremma, Bolgheri e così via.

Il menù è vastissimo, anche perchè mangiare dal “Du Palle” dev’essere soddisfazione e felicità a tavola per tutti, anche per i palati più “esigenti” come quelli dei bambini e dei ragazzi, ai quali viene offerta anche la possibilità di un’ottima pizza o di un godurioso hamburger…perchè diciamocelo, il “pacchetto famiglia” o le grandi tavolate tra amici, sono i preferiti di Davide: belli, divertenti, ricchi di verità e risate fragorose!

“Vorrei sottolineare – conclude Davide – che per me la condivisione è anche tra colleghi di settore: come dico sempre ai miei clienti, la serata perfetta è andare a farsi un aperitivo in Piazza Santa Maria, ammirare le bellezze storiche e artistiche della città, per poi farsi due passi e venire a cena al ‘Du Palle’, come andare a trovare un amico. Un programma perfetto, rilassante che fa bene un pò a tutti” – conclude Davide.

Il Ristorante Osteria “Du Palle” è prontissimo per accogliere i suoi clienti anche per mangiare fuori, nel fresco giardino vista mura, allestito proprio in previsione delle calde sere d’estate.

Last modified: Maggio 22, 2026