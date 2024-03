Riscopriamo Pisa. Pesciatini: “100 visite guidate gratuite per i cittadini pisani”

Scritto da admin• 4:36 pm• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – Cento visite guidate gratuite rivolte ai cittadini pisani per far scoprire loro le bellezze e la storia della città. Parte sabato 23 marzo il primo dei 100 appuntamenti della seconda edizione di “Riscopriamo Pisa”, il ciclo di visite guidate organizzate dall’assessorato al turismo del Comune di Pisa e realizzato dall’Ufficio di informazione e accoglienza turistica in collaborazione con le guide turistiche cittadine associate con AGT Pisa, ConfGuide e Federagit. A presentare l’iniziativa stamani in conferenza stampa a Palazzo Gambacorti l’assessore al turismo Paolo Pesciatini, il responsabile dell’Ufficio di informazioni turistiche Paolo Pestelli, per ConfGuide Antonella Cinini e per Agt Pisa Mario Bartelletti.

Le passeggiate gratuite, della durata massima di due ore, saranno realizzate da guide turistiche abilitate e si svolgeranno tutti i sabati e le domeniche nell’arco di 12 mesi. Il primo appuntamento è sabato 23 marzo alle ore 15 con “Il computo del tempo, la luce e la geometria sacra. La piazza del Duomo svela i suoi segreti”. Secondo appuntamento domenica 24 marzo ore 15 con “Epigrafi: frammenti di storia incisi sulla pietra” (punto di ritrovo in piazza Duomo presso l’Ufficio turistico 10 minuti prima della partenza). Ogni passeggiata gratuita potrà avere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Il programma delle visite guidate con informazioni e prenotazioni è consultabile sul sito www.tuscanyaround.it/pisa e presso l’Ufficio informazioni turistiche di piazza Duomo (tel. 050.550100).

“Riscopriamo Pisa – spiega l’assessore Paolo Pesciatini – quest’anno alla sua seconda edizione, è nata quando uscivamo dal periodo del Covid e le bellezze della nostra città purtroppo per molto tempo erano state sottratte alla nostra vista. In quell’occasione, abbiamo pensato di consentire ai nostri concittadini di potersi riavvicinare al contesto cittadino e al suo patrimonio artistico. E non potevamo farlo senza il coinvolgimento delle guide turistiche locali, coloro che sono in grado di riaccendere la bellezza dei nostri monumenti con le loro parole. L’Amministrazione Comunale con questa iniziativa offrirà alla cittadinanza, tramite le guide turistiche locali, questa grande opportunità, che quest’anno vede il riconoscimento da parte del Ministero della Cultura: grazie alla partecipazione a un bando del Ministero pensato con lo scopo di riavvicinare la comunità ai territori, abbiamo avuto l’occasione di rifinanziare il progetto e aumentare il numero di visite guidate. Si tratta di iniziative di supporto all’engagement della comunità, che richiedono per prima cosa il coinvolgimento dei cittadini, i primi a doversi sentire responsabili e privilegiati di vivere realtà d’arte e cultura a vocazione turistica come la nostra. Se l’articolo 9 della nostra Costituzione ci dice che la Repubblica promuove la cultura e che è necessario tutelare l’ambiente e il patrimonio storico-artistico della Nazione, tutto questo passa attraverso la conoscenza. E i cittadini, nella costruzione della destinazione, devono essere i primi conoscitori delle bellezze in mezzo a cui si trovano a vivere”.

“Dunque – conclude Pesciatini – 100 visite guidate, 100 occasioni per conoscere Pisa nel suo complesso e per sentirsi turisti nella propria città. Inoltre ogni mese ci sarà una visita guidata specificamente dedicata alle famiglie con bambini, e in quella occasione avranno in dono una guida illustrata con i percorsi della città, la storia e i personaggi che l’hanno resa grande. Ringrazio l’Ufficio di informazioni turistiche e le associazioni delle guide turistiche AGT Pisa, ConfGuide Confcommercio Federagit Confesercenti per la grande collaborazione a questa iniziativa unica nel suo genere.”

Il progetto “ScopriAmo Pisa” prevede un ciclo di visite guidate, finanziate dal Comune e gratuite a favore della cittadinanza, per promuovere il patrimonio artistico, storico, paesaggistico e culturale in genere di Pisa attraverso la creazione di itinerari tematici che accompagneranno gruppi di cittadini alla scoperta delle bellezze della città. Le visite saranno volte a valorizzare gli aspetti identitari, storici e culturali della città di Pisa e in particolare a diffondere i valori universali che sottostanno al riconoscimento della Piazza del Duomo quale sito patrimonio dell’Umanità. Verranno toccati i principali monumenti e attrattori, ma anche i luoghi meno conosciuti, i personaggi che a Pisa hanno vissuto, aneddoti e curiosità e almeno una visita al mese verrà dedicata alle famiglie con bambini. Questa attività rientra all’interno del progetto “Supporto all’engagement della comunità e degli operatori: la formazione al Patrimonio Mondiale” finanziato dal Ministero della Cultura, secondo la legge 77 del 2006 “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «Lista del Patrimonio Mondiale», posti sotto la tutela dell’UNESCO”. L’obiettivo è favorire l’accrescimento, presso i residenti, del senso di appartenenza facendo loro vivere e godere maggiormente il patrimonio storico, artistico, ambientale e paesaggistico, riconoscendone l’altissimo valore storico e artistico con un’assunzione di responsabilità sempre maggiore verso di esso; migliorare la conoscenza dei cittadini verso la città, anche e soprattutto dei luoghi meno conosciuti; far crescere la capacità di accoglienza dei residenti.

Last modified: Marzo 20, 2024