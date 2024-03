Analisi critica dell’economia circolare: il ruolo dell’effetto rebound e le sfide per la sostenibilità ambientale

Scritto da admin• 5:00 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Pierluigi Zerbino, ricercatore dell’Università di Pisa, mette in discussione l’effettiva sostenibilità ambientale dell’Economia Circolare, sottolineando il fenomeno dell’Effetto Rebound. Questo effetto, legato agli aumenti di produzione e consumi causati dalle dinamiche di mercato, può annullare i benefici ambientali della transizione circolare.

Zerbino evidenzia come il basso prezzo e la qualità dei prodotti circolari possano indurci a consumare più del necessario, alimentando la domanda e l’inquinamento. L’acquisto di prodotti ricondizionati, ad esempio, potrebbe non ridurre il consumo complessivo se ciò ci spinge ad acquistare anche prodotti nuovi.

Per affrontare efficacemente l’Effetto Rebound, Zerbino propone una maggiore consapevolezza e un’analisi approfondita dei modelli di misurazione. In un articolo recente, sviluppato con colleghi dell’Università di Sheffield, sono stati esaminati i metodi per stimare l’Effetto Rebound nell’Economia Circolare, identificando le lacune nei dati e le strategie per mitigarlo.

Solo comprendendo appieno l’Effetto Rebound e agendo di conseguenza, sostiene Zerbino, si potrà invertire la tendenza negativa che ha visto una diminuzione della circolarità economica negli ultimi anni.

