Unione Valdera, ristoro del contributo per i nidi dell’Infanzia: una vittoria per le famiglie

PONTEDERA – Eccellente notizia per le famiglie residenti nell’area dell’Unione Valdera con bambini che frequentano i nidi dell’infanzia “Staccia Buratta” e “Bocelli”. Dopo la cessazione del sostegno “Nidi Gratis” a causa dello scioglimento della gestione associata dei comuni di Peccioli e Lajatico, la Giunta dell’Unione Valdera ha preso una decisione importante.

La Giunta ha deliberato di destinare risorse per ristorare tutte queste famiglie. I sindaci dell’Unione hanno scelto di riconoscere loro un contributo pari all’agevolazione economica prevista dalla misura “Nidi Gratis”.

Tutti i nuclei familiari interessati, in particolare coloro che hanno figli che frequentano i nidi “Staccia Buratta” e “Bocelli” e che sono residenti nell’area dell’Unione Valdera, riceveranno una lettera ufficiale. In questa lettera si ribadirà l’intenzione di corrispondere il ristoro del contributo, garantendo la continuità della frequenza dei servizi educativi menzionati senza alcun costo aggiuntivo per le famiglie. Le modalità di pagamento verranno comunicate successivamente agli interessati.

