Riscopri Bud Spencer: Un tour cinematografico a Marina di Pisa

Scritto da admin• 5:19 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Sabato 20 Aprile, immergiti nell’universo cinematografico di Bud Spencer con un’esperienza unica per riscoprire due dei suoi film cult da “solista”. Tutti sono invitati a partecipare a un appuntamento speciale dedicato a “Lo Chiamavano Bulldozer” del 1978 e “Bomber” del 1982, entrambi diretti da Michele Lupo.

In “Lo Chiamavano Bulldozer”, segui le gesta dell’ex stella del football americano che, dopo aver abbandonato lo sport a causa delle partite truccate, diventa marinaio e si trova ad allenare una squadra improvvisata per sfidare i militari yankee. Mentre in “Bomber”, entra nel mondo di Bomber, una vecchia gloria del pugilato che si ritrova ad allenare un giovane napoletano per un incontro contro un vecchio rivale americano.

Entrambi i film hanno come sfondo la pittoresca Marina di Pisa, con le sue strade costiere e gli edifici in stile liberty. Rivivrai scene memorabili, come gli allenamenti dei ragazzi e gli incontri epici nei luoghi simbolo dei film.

Il tour a piedi, della durata di circa 90 minuti, includerà anche una visita al Ristorante Toto, dove potrai gustare un pranzo in stile Bud Spencer con un menù a tema ispirato al mitico Bomber, che include zuppa di frutti di mare e tagliolini alle seppie, proprio come nel film.

L’appuntamento è per Sabato 20 Aprile dalle ore 11.00. Il costo per partecipare al tour è di 10€ a persona, comprensivo di attestato di partecipazione. Il pranzo al Ristorante Toto è a parte, al costo di 30€ a persona e include zuppa di frutti di mare, tagliolini alle seppie, acqua e vino.

È necessaria la prenotazione obbligatoria su https://www.contemascetti.it/eventi.

Non perdere l’occasione di rivivere l’epica di Bud Spencer sul grande schermo e a tavola!

Last modified: Aprile 17, 2024