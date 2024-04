Elena Meini (Lega) esprime le sue congratulazioni alla Dr.ssa Beatrice Dani, nuova Presidente del Tribunale di Pisa

Scritto da admin• 5:28 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Elena Meini, Consigliera Regionale della Lega

“Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni alla Dr.ssa Beatrice Dani per la prestigiosa nomina a Presidente del Tribunale di Pisa, annunciata oggi dalle agenzie di stampa e confermata dal plenum del Csm, come dichiara Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega. Ritengo che questo incarico rappresenti una responsabilità di alto profilo, dichiara Elena Meini, “ma sono sicura che la Dr.ssa Dani sarà in grado di svolgerlo al meglio. Sono convinta che il suo impegno e la sua competenza saranno un prezioso contributo al funzionamento efficace del Tribunale. Non appena possibile, intendo incontrare personalmente il nuovo Presidente per congratularmi con lei e augurarle buon lavoro. È importante mostrare il nostro sostegno e offrire collaborazione per garantire il successo del suo mandato. Chiudo ribadendo i miei migliori auguri alla Dr.ssa Beatrice Dani per questa importante e stimolante fase della sua carriera“, conclude la nota.

Last modified: Aprile 17, 2024