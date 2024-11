Riqualificazione urbana a San Giusto: nuovi parcheggi e aree verdi in arrivo

Scritto da admin• 4:55 pm• Pisa, Attualità

PISA – Il Comune di Pisa ha approvato il progetto esecutivo di Pisamo per creare parcheggi e un’area verde attrezzata nel villaggio popolare di San Giusto. Questo intervento rientra nel “Programma straordinario di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie”, noto come “Binario 14 – Sostenibilità e socialità”, parzialmente finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Siamo orgogliosi di questo ulteriore passo verso la riqualificazione urbana”, afferma il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Raffaele Latrofa. “Questo progetto rappresenta un passo significativo verso una Pisa più inclusiva e sostenibile, trasformando spazi trascurati in luoghi vitali per la comunità, specialmente nelle periferie. Creeremo parcheggi e aree verdi accessibili, migliorando la qualità della vita con nuovi spazi pubblici e percorsi ciclo-pedonali. È una risposta concreta alle esigenze di una città moderna che si impegna per la sostenibilità e il recupero di aree abbandonate.”

Il progetto interessa un’area verde attualmente inutilizzata su via Goletta, vicina al villaggio APES. Poiché l’area è in parte di proprietà privata, l’Amministrazione comunale procederà con l’esproprio della parte privata per acquisirla al patrimonio comunale. Il finanziamento per la rigenerazione urbana ammonta a 685mila euro, provenienti da risorse comunali.

L’area di circa 4.500 metri quadrati prevede la realizzazione di 57 parcheggi e la riqualificazione di due spazi attualmente incolti e degradati. Questo intervento collegherà percorsi ciclabili esistenti, creando un sistema continuo di mobilità dolce. Il progetto include anche percorsi ciclabili e pedonali, aree giochi inclusive, aree fitness, panchine, una piazza alberata e un’area recintata per cani.

Saranno piantati 70 alberi e i percorsi saranno illuminati. Infine, per i materiali si prevede l’uso di soluzioni drenanti, con superfici che superano il 30% di drenaggio rispetto alla superficie totale.

