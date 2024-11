Filippo Inzaghi: “Siamo pronti per una grande partita. Ogni giocatore sogna di giocare partite come questa”

Scritto da Antonio Tognoli• 4:43 pm• Pisa SC, Attualità, Pisa



PISA – Alla vigilia della sfida dello “Zini” contro la Cremonese, Filippo Inzaghi, tecnico del Pisa Sporting Club ha risposto alle domande dei giornalisti.

Come arriva il Pisa a questa sfida? “Ogni giocatore sogna di poter disputare una partita come quella che ci aspetta a Cremona. Arriviamo con una classifica straordinaria, grande motivazione e tanta fiducia. Speriamo di offrire una prestazione eccellente, anche per i numerosi tifosi che ci seguiranno, e di continuare sulla strada intrapresa fin dalla prima giornata, una strada che ci sta facendo divertire e che ci ha portato fin qui”.

Più spazi rispetto alle ultime gare?

“Non dobbiamo preoccuparci di cosa fanno gli altri. Le partite contro Frosinone e Catanzaro sono state molto diverse. Conosciamo tutti il valore della Cremonese, e il fatto di essere sei punti avanti deve riempirci d’orgoglio. Questo vantaggio ce lo siamo guadagnati sul campo. Ora ci aspetta un match di enorme importanza contro una delle squadre favorite per la Serie A, e dobbiamo affrontarlo a testa alta, puntando a una grande prestazione. È chiaro che per vincere a Cremona servirà un Pisa perfetto, ma i miei ragazzi ci hanno già mostrato spesso di saper giocare partite di alto livello”.

Su Tramoni, le scelte e il turnover.

“Tramoni si è ripreso, ma dobbiamo decidere se farlo partire titolare o se concedergli una mezz’ora a gara in corso. Abbiamo cambiato sette giocatori nelle ultime partite e ne cambieremo ancora a Cremona; questa è una nostra grande forza. Poche squadre a questo punto del campionato hanno dato minutaggio a tutti i giocatori. Solo Bonfanti e Jevsenak non hanno giocato di recente, ma Giovanni ha già avuto il suo momento. Alcuni hanno giocato due gare di fila, e dobbiamo ancora valutare le condizioni per prendere le decisioni migliori. Abbiamo tempo per scegliere bene”.

Riguardo Canestrelli, sempre presente.

“Canestrelli ha meritato di giocare ogni minuto, grazie alle sue prestazioni, alla sua affidabilità, al lavoro svolto in allenamento e ai miglioramenti costanti. Mi auguro che continui a crescere, perché ha ancora grandi margini di miglioramento”.

Due partite senza segnare. “Preferisco vedere il bicchiere mezzo pieno: non abbiamo subito gol nelle ultime due gare. Questa squadra sta facendo sognare i tifosi, dimostrando una solidità incredibile e una crescita costante”.

Marin in diffida. “Non cambierà le mie scelte. Quando Marin sarà squalificato, avremo un altro centrocampista altrettanto forte pronto a entrare in campo”.

Sul supporto dei tifosi, che potrebbero superare quota duemila. “Siamo primi in classifica, ed è naturale che ci sia tanto entusiasmo. Tuttavia, bisogna anche avere consapevolezza: questa squadra ha ancora margini di crescita e tanti giocatori giovani. È bello sentire questo sostegno, e sappiamo che i tifosi ci seguono sempre numerosi in trasferta. Speriamo di regalar loro soddisfazioni. Per i tifosi pisani, dare tutto per la maglia è già un grande traguardo, e quando mettiamo in campo tutto il nostro impegno, di solito arrivano anche i risultati”.

