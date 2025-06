Riqualificazione Arena Garibaldi: arriva il via libera del CONI, lavori in linea con il cronoprogramma

Written by admin• 11:57 am• Pisa, Attualità, Pisa SC, Sport

PISA- La Commissione Impianti Sportivi del CONI ha espresso parere favorevole al progetto di riqualificazione dell’Arena Garibaldi – Stadio “Romeo Anconetani”, confermandone la conformità alle normative vigenti e il rispetto delle linee guida tecniche e sportive. Un passaggio formale importante, giunto in anticipo rispetto alla tabella di marcia, mentre i lavori proseguono regolarmente secondo quanto previsto.

«Accogliamo con soddisfazione il parere positivo del CONI – afferma il vicesindaco Raffaele Latrofa, con delega all’edilizia sportiva – arrivato prima del previsto. Un ringraziamento va al CONI per la professionalità e la tempestività dimostrate. Attualmente, gli interventi stanno procedendo in tre aree diverse del cantiere, con tre squadre operative all’opera in parallelo».

I lavori preparatori della Curva Sud sono stati completati e si è pronti per iniziare l’impermeabilizzazione, seguita dalla posa dei nuovi seggiolini che restituiranno al settore un volto del tutto rinnovato. Sotto la tribuna, concluse le demolizioni, è stato realizzato il nuovo tunnel di accesso al campo, una delle novità più rilevanti dell’intero progetto, sia per funzione che per significato. Si passerà ora alle gettate in cemento armato, fondamenta delle future strutture.

In contemporanea proseguono anche gli interventi sugli impianti tecnici. Per quanto riguarda l’illuminazione, i lavori sono già stati affidati: l’impresa esecutrice ha effettuato i sopralluoghi preliminari ed è pronta ad avviare le operazioni.

«Siamo perfettamente in linea con il cronoprogramma – conclude Latrofa – grazie a un grande lavoro di squadra che ci permette di rispettare tempi e obiettivi. Il traguardo resta lo stesso: avere l’Arena Garibaldi pronta e agibile per la Serie A già dalla prima gara casalinga».

Last modified: Giugno 20, 2025