Frana a Montelopio, al via i lavori di messa in sicurezza sulla via Comunale di Cedri

Written by admin• 11:53 am• Peccioli

PECCIOLI – L’amministrazione comunale di Peccioli ha dato il via libera definitivo ai lavori urgenti per la messa in sicurezza della frana lungo via Comunale di Cedri, nei pressi dell’incrocio con via Comunale di Montelopio. Si tratta di un intervento di somma urgenza, come evidenziato nel verbale dell’ufficio lavori pubblici, che ha richiesto la rapida elaborazione di un progetto tecnico da parte di un team di professionisti.

Il movimento franoso ha causato un notevole restringimento della carreggiata in un tratto strategico per il collegamento con la frazione di Cedri, compromettendo la circolazione e la sicurezza stradale. Il progetto prevede un investimento di 418mila euro e interesserà un tratto di circa 25 metri dove, a seguito delle piogge invernali, si sono verificati il cedimento della banchina stradale e crepe evidenti sulla corsia sud-est della carreggiata.

La via Comunale di Cedri rappresenta un asse viario fondamentale per la mobilità interna del territorio comunale, sia per i residenti che per le numerose attività legate anche al turismo. Un’eventuale chiusura completa obbligherebbe a deviazioni di almeno 15 chilometri.

L’intervento si affianca a un altro già annunciato nei giorni scorsi: il rifacimento della pavimentazione di circa 13mila metri quadrati della via Comunale di Libbiano, con 3 chilometri di nuova asfaltatura. Entrambe le opere puntano a garantire strade più sicure per i cittadini e una migliore accessibilità per i visitatori che sempre più numerosi scelgono di esplorare non solo il centro di Peccioli, ma l’intero territorio comunale.

Last modified: Giugno 20, 2025