Riqualificato il campino di calcetto a Oratoio

Written by Redazione• 12:33 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, Sport

Sopralluogo dell’assessora allo sport Frida Scarpa

PISA – Sopralluogo dell’assessora allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa, nel quartiere di Oratoio, nell’area pubblica esterna all’impianto sportivo della Scintilla, per verificare lo stato degli interventi di riqualificazione del campino da calcetto aperto alla cittadinanza.

La visita è stata anche l’occasione per fare il punto sul programma di manutenzione e valorizzazione degli impianti sportivi di quartiere promosso dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità degli spazi pubblici, favorire la pratica sportiva all’aperto e rafforzare le occasioni di socialità.

«Abbiamo effettuato un sopralluogo a Oratoio – spiega Frida Scarpa – nei pressi dell’impianto sportivo della Scintilla e della palestra comunale dedicata alla pallavolo, per verificare il completamento dei lavori di riqualificazione del campino da calcetto, che necessitava da tempo di interventi di manutenzione. Sono state ripristinate le reti, installate due nuove porte e sistemato il manto erboso, restituendo così questo spazio al quartiere».

L’assessora ha ricordato anche l’intervento sul campo da basket di via Rindi, dove sono state ripristinate le reti di delimitazione. «Restituire luoghi di aggregazione nei quartieri significa rafforzare il senso di comunità e rendere questi spazi più vivi e frequentati».

Gli interventi si inseriscono in un progetto più ampio dell’Amministrazione che prevede la realizzazione di sette nuovi campi da basket distribuiti nei vari quartieri della città, compreso il Litorale, per offrire nuove opportunità di pratica sportiva gratuita e accessibile.

La riqualificazione del campino di Oratoio e la sistemazione del campo da basket di via Rindi sono state realizzate grazie a un finanziamento comunale di 30 mila euro.

Last modified: Marzo 12, 2026