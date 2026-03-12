Bientina, auto finisce nel Canale Imperiale dopo uno scontro: quattro feriti

Written by Redazione• 12:56 pm• Bientina, Cronaca, Pisa

BIENTINA – Intervento dei Vigili del Fuoco di Pisa questa mattina, alle 10.39, sulla SR439 nel comune di Bientina, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due auto.

Dopo lo scontro, uno dei veicoli è uscito di strada terminando la corsa nelle acque del Canale Imperiale. I Vigili del Fuoco hanno raggiunto l’auto finita in acqua e, utilizzando attrezzature specifiche, hanno evacuato e tratto in salvo gli occupanti.

Nel sinistro si registrano quattro persone ferite, affidate alle cure del personale sanitario del 118 intervenuto sul posto.

Presenti anche gli agenti della Polizia municipale di Bientina. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Last modified: Marzo 12, 2026