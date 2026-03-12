Bientina, domenica il centro si anima con il Mercato di Qualità

Written by Redazione• 12:11 pm• Bientina

BIENTINA – Domenica 15 marzo il centro di Bientina si animerà con il Mercato di Qualità, un’intera giornata dedicata allo shopping all’aperto, tra prodotti selezionati e tantissime proposte per gli acquisti di primavera.

L’iniziativa, organizzata da ANVA Confesercenti Area Pisana, è resa possibile grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Bientina e, in particolare, con l’Assessore al Commercio Alessandro Cai, che ha accolto con entusiasmo la proposta di portare in paese un appuntamento che valorizza il commercio su area pubblica e la qualità delle imprese del territorio. Per tutta la giornata, i visitatori potranno passeggiare tra i banchi selezionati degli operatori ANVA, sinonimo di professionalità, affidabilità e attenzione al cliente.

“Il nostro obiettivo – dichiarano Mirco Sbrolli, presidente ANVA provincia di Pisa, e Claudio Del Sarto, responsabile d’ area –è quello di selezionare sempre di più i banchi partecipanti, per offrire ai cittadini un mercato all’insegna della qualità, della professionalità e di standard sempre più elevati. È una missione che la nostra associazione, tra le più rappresentative del commercio su area pubblica, intende portare avanti per la crescita e il miglioramento dell’intero settore.”

Appuntamento dunque a Bientina in Via G. Matteotti, P.zza della Libertà e Via Santi Moroni, domenica 15 marzo, per una giornata di shopping, colori e convivialità nel cuore del paese. Un’occasione per riscoprire il valore del commercio tradizionale e di qualità.

