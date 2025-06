Riparato il guasto sull’acquedotto dei Mille

Written by admin• 11:31 am• Attualità, Attualità, Pisa, Vecchiano

FILETTOLE (VECCHIANO) – Si è concluso con successo l’intervento di Acque per la riparazione del guasto verificatosi lunedì 2 giugno sull’acquedotto che da Filettole e Lucca alimenta il deposito di Avane e la città di Pisa.

Il transito veicolare lungo la Strada Provinciale 30 Lungomonte Pisana, all’altezza del sottovia autostradale di Filettole, è stato pertanto già riaperto. Anche la viabilità per i residenti della località Laiano e delle aree a nord del sottovia è tornata alla normalità, senza necessità di deviazioni in direzione Lucca.

I lavori, inizialmente programmati con una durata di tre giorni a partire da mercoledì 4 giugno, sono stati completati dal gestore idrico con anticipo rispetto al previsto. Ciò è stato possibile anche grazie al fatto che, una volta effettuati gli scavi e messa in sicurezza l’area, la rottura è stata localizzata in un punto facilmente raggiungibile. Questo ha consentito un’attività di riparazione più rapida di quanto inizialmente preventivato. Acque ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione dimostrata durante i lavori urgenti e necessari a garantire la continuità del servizio idrico.

Last modified: Giugno 5, 2025