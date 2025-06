Valerio Vaccaro campione Europeo di Karate a Salonicco

Written by admin• 11:27 am• Pisa, Sport

PISA – Settimana d’oro per la An Kei Karate Pisa, che lo scorso weekend si è scissa il cuore in due per inseguire i sogni di tutti gli atleti agonisti. Ed i sogni sono diventati realtà.

Valerio Vaccaro si laurea Campione d’Europa a Salonicco, in Grecia, nella specialità del Kata ITKF. In una categoria difficile, con avversari molto tosti provenienti da tutta Europa, Valerio riesce a mettere in atto le strategie vincenti e a far frutto del duro lavoro tecnico e atletico svolto presso i Dojo pisani dove si allena sotto la supervisione del Maestro Andrea Di Gesù.

Anche Matteo Frascarelli, specialista del kumite (combattimento), dopo avere ottenuto una squalifica per colpo non controllato nel combattimento individuale, dà il massimo delle sue abilità quando combatte per la squadra Italiana, terminando la competizione con 0 sconfitte ed ottenendo il bronzo a squadre. Un risultato di prestigio per Matteo e per la Nazionale Italiana Kumite!

Nello stesso magico week-end numerose medaglie sono giunte alla Pisana An Kei anche da Montesilvano (PE) in occasione della tanto ambita Coppa Italia, organizzata dalla Federazione Italiana Karate, dove la neo agonista Matilde Di Nasso esordisce con un argento nel Kumite e un bronzo nel kata, Sveva Bagnoli ottiene un bronzo nel kumite, Ludovica Masse conquista un argento nel kumite e un combattutissimo bronzo nel kata, Attilio Vaccaro ottiene un meritatissimo argento nel kata e Serena Di Donato riesce a conquistare l’Oro nel Kumite e a confermare la leadership nella sua categoria.

Grande soddisfazione per l’ex agonista e ora Maestro Andrea Di Gesù, che alle nostre domande dichiara: “Non nascondo che la vittoria del neo campione d’Europa Valerio Vaccaro mi ha fatto piangere, sì perché anche i karateka piangono. Si piange quando ci si mette il cuore, la passione, tanti sacrifici e un rapporto umano che va oltre gli allenamenti”

Anche in questa occasione la An Kei Karate si conferma la più importante realtà del karate pisano, che con metodi innovativi di allenamento e corsi molto differenziati presso le palestre Mithos e delle scuole medie Fucini, si affaccia sempre con maggiore prepotenza non solo al panorama nazionale ma anche a quello internazionale con atleti di spicco come Vaccaro e Frascarelli, ma, ci assicura il Maestro Di Gesù, tanti altri stanno lavorando duro in sordina per potere emergere nelle prossime occasioni.

Last modified: Giugno 5, 2025