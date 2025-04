Rinvio dei lavori sulla rete idrica nel comune di Santa Maria a Monte

Written by admin• 1:18 pm• Santa Maria a Monte

SANTA MARIA A MONTE_ Acque informa che, a causa delle condizioni meteorologiche avverse, i lavori sulla rete idrica nel comune di Santa Maria a Monte, inizialmente programmati per mercoledì 16 aprile, sono stati rinviati a data da destinarsi.

Pertanto, il servizio idrico rimarrà regolare e non ci sarà sospensione dell’erogazione dell’acqua nelle seguenti vie: Falorni, Rovaio, Paniaccio, Bruno, Cappelletto, Fontine, nel tratto di via Valdinievole Nord e in Rio Vaiano (nel comune di Bientina).

L’intervento sarà riprogrammato e la nuova data verrà comunicata con un successivo avviso.

Acque si scusa per i disagi e ricorda che per ulteriori chiarimenti o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Last modified: Aprile 15, 2025