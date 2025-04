Italia BS, nerazzurri in amichevole pre-Mondiale

Written by admin• 10:13 am• Pisa, Sport

PISA – Si è concluso il raduno della Nazionale italiana di beach soccer presso il CPO di Tirrenia ma, in vista del Mondiale delle Seychelles al via il 1° maggio, gli azzurri sono già in partenza per il Portogallo, dove affronteranno la selezione locale campione d’Europa in due amichevoli nei giorni di Pasqua e Pasquetta: il 20 aprile alle ore 13:00 e il 21 aprile alle ore 18:30.

Tra iconvocati per il doppio test sono confermati i nerazzurri Leandro Casapieri, Luca Barsotti, Luca Bertacca, Tommaso Fazzini e Samuel Martino, che con il Lenergy Pisa disputerà la prossima Euro Winners Cup.

