Quarta edizione di Ponte di Parole: si chiude con un successo straordinario

PONTEDERA- Con 4000 partecipanti ai 63 eventi in programma, il festival letterario di Pontedera ha dimostrato ancora una volta la sua forza di attrazione. Dal 8 al 13 aprile, sei giorni di incontri con autori, spettacoli, laboratori e momenti di confronto hanno animato la città, creando un legame profondo con la comunità.

“È stato un festival pieno di vita. Abbiamo costruito insieme giornate in cui la cultura non è rimasta solo sulle pagine, ma ha camminato fianco a fianco con le persone, creando connessioni autentiche“, ha dichiarato il sindaco Matteo Franconi al termine della kermesse. Un evento che ha attraversato la città, coinvolgendo oltre 20 luoghi e più di 30 realtà culturali locali.

Molti gli eventi che hanno richiamato un ampio pubblico, ma ogni appuntamento ha visto una partecipazione costante. 40 gli scrittori che hanno preso parte alla manifestazione, confermando il successo di un festival che, come ha sottolineato l’assessore alla cultura Francesco Mori, “ha fatto della qualità la sua cifra stilistica, consolidando il ruolo di Pontedera come città che legge, con contenuti e iniziative di alto livello”. La scelta di distribuire gli eventi su sei giorni ha permesso di creare una rassegna in perfetta sintonia con la città, facendo emergere un vero e proprio ecosistema culturale.

“Un lavoro ricco e variegato, che ha toccato tanti temi“, ha aggiunto Simone Maioli, direttore del festival. “Sempre all’insegna della diffusione e della condivisione della cultura.”

Oltre alle tradizionali presentazioni di libri, il festival ha visto un coinvolgimento attivo del pubblico attraverso iniziative come lo spettacolo teatrale Oh-tell-oh, il concorso letterario di racconti brevi, il percorso Cantiere Kafka, realizzato con gli studenti delle scuole superiori cittadine, e numerosi laboratori di scrittura. Ogni giorno, inoltre, il programma Ponte di Parole Junior ha riservato almeno un evento pensato per i più piccoli.

Ponte di Parole è stato organizzato grazie al contributo e patrocinio della Regione Toscana, dall’Amministrazione Comunale e dalla Biblioteca “Giovanni Gronchi”, in collaborazione con la Rete Bibliolandia, la Fondazione per la Cultura Pontedera, Ecofor Service S.p.A., la Fondazione Piaggio, la Fondazione Idana Pescioli, Piccolo Teatro Digitale, e con il supporto delle associazioni locali e delle librerie di Pontedera.

Oltre 30 realtà culturali del territorio sono state coinvolte, tra cui: le librerie Carrara, Equilibri, Mondadori Store Pontedera, Roma-Ubik, Segui le tue parole, Vivo!, Accademia dell’Incompiuto, Accademia Europea di Manga, Accademia Musicale Pontedera, Associazione Italiana Cultura Classica, Arci Valdera, e tante altre.

Quest’anno, Ponte di Parole ha collaborato con altri due festival del territorio, Filo d’Identità e Le Parole Contano, e si è svolto sotto l’auspicio del Centro Per il Libro e la Lettura.

