Partenza per i Nidi d’Infanzia di Pisa: Festa dell’Accoglienza e Visita dell’Assessore Buscemi

PISA – Il 9 settembre ha segnato l’inizio del nuovo anno educativo per i nidi d’infanzia del Comune di Pisa, con una festa dell’accoglienza in tutte le strutture. L’assessore alle politiche educative Riccardo Buscemi ha visitato l’asilo nido di via Derna, recentemente riconvertito per ospitare temporaneamente i bambini del nido Toniolo durante i lavori di ristrutturazione finanziati dal PNRR. Questo intervento mira a trasformare i posti nido temporanei in permanenti, migliorando l’offerta educativa.

Il Comune di Pisa offre 500 posti nei suoi nidi pubblici e oltre 300 in quelli privati, per un totale di oltre 800 posti. Nonostante l’alta domanda, con 633 iscrizioni e una lista d’attesa di 83 bambini, il Comune prevede di azzerare la lista grazie a ristrutturazioni e adeguamenti. Gli orari dei servizi educativi saranno gradualmente estesi, con un servizio a tempo pieno a partire dal 16 settembre.

Per il 2024/2025, la Regione Toscana ha riaperto il bando “Nidi Gratis” che finanzia le iscrizioni con ISEE fino a 35mila euro. A Pisa, sono state presentate 294 domande, con un finanziamento regionale di 773.211 euro.

I nuovi iscritti inizieranno l’ambientamento secondo un progetto partecipato e avranno la possibilità di orario prolungato fino alle 18.00 in alcune strutture.

