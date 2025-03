Rilevati sintomi di precaria stabilità di nove pini in Barbaricina

Written by admin• 1:00 pm• Attualità, Pisa

Lunedì si procede alla rimozione per motivi di sicurezza

PISA – Nell’ambito del monitoraggio del patrimonio arboreo del Comune di Pisa, nelle attività previste dalla convenzione stipulata con l’Università di Pisa e in virtù di un monitoraggio congiunto con Euroambiente sono stati effettuati alcuni sopralluoghi tecnici da parte del personale universitario finalizzati a valutare le condizioni di vari esemplari arborei presenti in località Barbaricina.

Per nove esemplari di pini, di altezza variabile tra 15 e 17, sono stati rilevati sintomi preoccupanti per la stabilità delle piante, a dimora in aiuole molto strette poste tra la strada e la recinzione di abitazioni.

Oltre che una valutazione visiva, secondo il protocollo Visual Tree Assessment, è stato ritenuto opportuno effettuare ulteriori analisi strumentali tramite test di trazione (pulling test). Attraverso prove di carico in grado di utilizzare micro trazioni indotte nella fase di deformazione elastica, lo strumento consente di valutare il comportamento di un apparato radicale sollecitato dal vento tramite specifici sensori opportunamente installati sul tronco, che valutano distensione e compressione delle fibre. Tutte le piante sopra citate hanno presentato valori di sicurezza non idonei e pertanto si rende necessario procedere con l’abbattimento al fine di tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica.

L’intervento sarà effettuato da lunedì 24 a venerdì 28 marzo in località Barbaricina, nello specifico in via Carlo Cafiero, via Osvaldo Gnocchi Viani, via Leonida Bissolati, via Andrea Costa e via I Maggio. In queste strade, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta.

Last modified: Marzo 22, 2025