Riforma del Preruolo e Tagli al FFO, Zambito (PD): “Iniziativa a Pisa per Difendere l’Università Pubblica”

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della Senatrice PD Ylenia Zambito.

“Iniziativa venerdì 14 marzo in Sala delle Baleari alle ore 17, organizzata dai Senatori PD e Giovani democratici di Pisa e della Toscana, concluderà i lavori la senatrice D’Elia“

Il prossimo venerdì 14 marzo, alle ore 17, si terrà un’importante iniziativa incentrata sulla Riforma del preruolo e sui tagli al Fondo di finanziamento ordinario (FFO), presso la Sala delle Baleari. L’evento è organizzato dal gruppo del Partito Democratico al Senato della Repubblica e dai Giovani Democratici di Pisa città e della Toscana. Il dibattito, dal titolo “Per un’altra università. Fermare i tagli e la riforma del preruolo”, vedrà la partecipazione della senatrice Pd Ylenia Zambito, della senatrice Pd Cecilia D’Elia, componente della VII Commissione Permanente (Cultura, istruzione pubblica e patrimonio culturale) del Senato, del deputato Pd e segretario regionale Pd Emiliano Fossi, dell’assessora regionale ai rapporti con l’università Alessandra Nardini, nonché dei segretari generali Cgil Alessandro Gasparri e Cisl Dario Campera, della delegata Uil Giuliano Nocerino, della segretaria generale Flc-Cgil Catia Santochi, di Mirko Brogi della segreteria regionale Gd Toscana e dei rappresentanti delle associazioni studentesche Sinistra Per, Associazione Dottorandi Italiani, Gd Pisa e Ugs Pisa. L’incontro sarà moderato dal segretario comunale Gd Pisa e consigliere Pd Enrico Bruni. “La sospensione del testo di riforma è un’importante vittoria per studenti e precari, ma non è sufficiente – dichiarano la senatrice Pd Ylenia Zambito e il segretario Gd Pisa Enrico Bruni. Il Governo deve ritirare definitivamente la riforma, stabilizzando le figure professionali e rilanciando l’Università pubblica. È il momento di rafforzare l’opposizione nelle aule del Parlamento e intensificare il legame con i sindacati e i movimenti studenteschi”. L’iniziativa riveste particolare importanza per Pisa, città universitaria e di ricerca, popolata da migliaia di studenti e lavoratori universitari che contribuiscono in modo determinante a sostenere il suo ruolo di città aperta al Paese, all’Europa e al Mondo.“, conclude il comunicato.

