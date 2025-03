Rafforzamento della rete consultoriale: nuovi ecografi anche nel consultorio di Ponsacco

Written by admin• 3:05 pm• Attualità, Ponsacco

PONSACCO – In questi giorni, con l’arrivo di cinque nuovi ecografi nei consultori di Aulla, Carrara, Viareggio, Capannori e Ponsacco, si è completato il processo di adeguamento strumentale della rete consultoriale, dotando i servizi di attrezzature diagnostiche capaci di rispondere con tempestività ed efficacia alle esigenze delle donne che si rivolgono a questo servizio.

“Il potenziamento della dotazione di ecografi garantirà alle utenti, in tutti i consultori dell’ASL, di usufruire di visite con un esame ecografico di supporto, a sostegno della visita stessa per il completamento del controllo clinico. Questo è di fondamentale importanza per la prevenzione e la salute femminile,” afferma Rosa Maranto, direttrice delle Attività consultoriali dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

“Negli ultimi anni, la dotazione ecografica dei consultori è stata progressivamente potenziata grazie ad alcune donazioni e, soprattutto, a investimenti aziendali con i quali è stato possibile, ad esempio, acquisire dieci nuovi ecografi per un valore di circa 157.000 euro in un anno,” aggiunge Maranto. “Questo ha migliorato significativamente la qualità delle prestazioni offerte. Ogni anno sono oltre 100mila gli accessi registrati nei nostri consultori per prestazioni ostetrico-ginecologiche e la presenza dei nuovi ecografi consentirà agli operatori sanitari di migliorare la gestione complessiva delle pazienti.“

L’adeguamento delle attrezzature fa parte di un piano di sviluppo complessivo dei consultori, come previsto dalle linee di indirizzo regionali (DGRT 674/23). “Stiamo proseguendo in realtà un cammino intrapreso da tempo,” aggiunge Maranto. “Il processo di riorganizzazione, qualificazione e potenziamento dei consultori ha consentito di avere una rete che garantisce i percorsi assistenziali in tutte le zone, già in linea con molte delle indicazioni della delibera regionale. Una delle prime azioni rilevanti è stata quella di istituire, in tutti i territori, equipe strutturate comprendenti tutte le figure di base previste dalla normativa, con un progressivo incremento del personale. A breve entreranno in servizio quattro psicologi, rafforzando le equipe nelle situazioni di disagio familiare che affrontiamo sempre più spesso nei nostri percorsi.”

“La nostra ASL ha ricevuto costantemente, dal 2018, valutazioni superiori alla media regionale per l’assistenza materno-infantile territoriale da parte del laboratorio management e sanità dell’Istituto Sant’Anna, con ottime performance, in particolare nell’area maternità e nei consultori giovani,” dice Maria Letizia Casani, direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest. “Il nostro impegno per garantire un servizio sempre all’avanguardia continuerà con l’obiettivo di rispondere al meglio alle esigenze della popolazione, mettendo al centro la qualità delle cure e il benessere delle donne. Le attività dei consultori fanno parte della rete delle case di comunità che stiamo sviluppando. Grazie a questo impegno, la rete consultoriale potrà mantenere elevati standard di assistenza, garantendo un servizio sempre più efficiente, inclusivo e innovativo.”

Last modified: Marzo 11, 2025