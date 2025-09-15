Rientro a scuola a Montopoli: edifici più sicuri, servizi attivi e un nuovo anno all’insegna dell’educazione

Written by admin• 12:33 pm• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI – «Auguriamo a tutti gli studenti e le studentesse un buon anno scolastico, ricco di scoperta, stupore, apprendimento, dialogo e divertimento. Buon lavoro anche a insegnanti, educatrici e a tutto il personale che ogni giorno si prende cura degli spazi scolastici e di chi li vive». Con queste parole l’amministrazione comunale di Montopoli ha dato il benvenuto agli alunni delle scuole comunali.

«Siamo felici di restituire edifici più belli e sicuri – dichiarano la sindaca Linda Vanni e gli assessori Kendra Fiumanò e Paolo Moretti – durante l’estate i nostri uffici e le ditte incaricate hanno completato i lavori necessari nelle scuole».

All’istituto Galilei, gli interventi hanno riguardato la pulizia e il rifacimento delle gronde, l’impermeabilizzazione dei lastricati della cucina e dei locali segreteria, il consolidamento dei rivestimenti in laterizio a faccia vista, il rifacimento dell’illuminazione, il nuovo impianto di riscaldamento della palestra e l’installazione della nuova rete da pallavolo.

Sul fronte sicurezza, si sono svolti lavori di adeguamento dei CPI (Certificato di Prevenzione Incendi): compartimentazioni alla scuola dell’infanzia e al nido di San Romano e interventi nella scuola primaria dell’Angelica, con la ristrutturazione completa dei servizi igienici al piano terra, la realizzazione di una rampa interna, il rifacimento della pavimentazione per l’accessibilità e le predisposizioni impiantistiche per la normativa antincendio, che saranno completate con il secondo lotto di lavori. Tutti interventi mirati a migliorare sicurezza e accessibilità.

Il rientro a scuola riguarda anche i servizi. «Sappiamo quanto sia importante per le famiglie avere i servizi attivi fin dal primo giorno – spiega Fiumanò – il trasporto scolastico è già operativo, il pre-scuola riparte domani, 16 settembre, mentre la mensa inizierà il 29 settembre, in base alla disponibilità del personale. Confermato anche il servizio mensa per l’indirizzo musicale, introdotto lo scorso anno».

Tra le novità, un pulmino per il trasporto dei bambini di Capanne che frequenteranno la classe prima della primaria a Marti, scuola considerata fiore all’occhiello del Comune e parte di un polo didattico moderno e integrato nell’ambiente. Nei prossimi mesi saranno completati i lavori di rifacimento della palestra e dei locali refezione di Marti, con consegna prevista a ottobre e collaudi prima dell’apertura dopo le vacanze di Natale.

«Dal primo settembre sono ripartiti anche i servizi educativi dei nidi d’infanzia comunali – concludono – il primo giorno di scuola è sempre un momento emozionante, l’inizio di una nuova avventura. Per noi educare è un atto collettivo: insieme alla responsabile pedagogica Barbara Frosini stiamo organizzando il secondo convegno, dedicato all’educazione e all’adultità, il 21 novembre, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini e delle Bambine del 20 novembre».

Last modified: Settembre 15, 2025