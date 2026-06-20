Lavori per la frana di Serrazzano a cura della Provincia di Pisa: proseguono a ritmo spedito gli interventi da 1.5 milioni di euro

PISA – Proseguono i lavori a cura della Provincia di Pisa per il ripristino della frana di Serrazzano nel comune di Pomarance.
“Gli interventi riguardano la Sp329, per una spesa complessiva stimata di circa 1.5 milioni di euro”, spiega il presidente Massimiliano Angori.
“Nei giorni scorsi sono stati svolti lavori al rilevato della infrastruttura che si presenta già a buon punto anche rispetto ai tempi previsti. Ricordo che le lavorazioni proseguono ancora con viabilità comunque aperta in senso unico alternato, regolata da impianto semaforico”, aggiunge il Consigliere alla Viabilità della ValdiCecina e Sindaco di Pomarance Graziano Pacini.
“Ringraziamo la struttura tecnica dell’ente provinciale per questi importanti interventi a cui fa fronte con assiduo impegno, anche per quanto concerne gli aspetti che riguardano la difesa del suolo“, concludono Angori e Pacini.Last modified: Giugno 20, 2026