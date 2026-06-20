Giulia Cava trionfa nella finalissima di “X Bruna Factor”

Written by Redazione• 1:30 pm• Pisa, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Una serata all’insegna della musica, dell’emozione e del talento ha regalato grandi soddisfazioni agli organizzatori e al pubblico della finalissima di “X Bruna Factor”, andata in scena venerdì sera presso il Ristorante “Sora Bruna” di Viale Boboli a San Giuliano Terme.

L’evento, nato dall’idea di Alessandro Ciardelli, anima artistica e voce storica della manifestazione, insieme alla cantante professionista Elena Lo Presti, in arte “Elena Lò”, ha registrato un’ottima partecipazione di pubblico.

A condurre la serata sono stati gli stessi Alessandro Ciardelli ed Elena Lo Presti, affiancati dalla preziosa collaborazione di Stefania Milella, figura artistica dell’Associazione teatrale e culturale Teatrika di San Giuliano Terme, che hanno accompagnato con professionalità e simpatia le esibizioni dei finalisti e degli ospiti presenti.

Sul palco si sono alternati i nove concorrenti arrivati all’atto conclusivo del talent: Laura Redini, Annachiara Giannini, Alessio Spinelli, Lucia Guazzi, Roberta Gambini, Giulia Cava, Alberto Fiorini, Ilaria D’Amico e Gianfranco Giusti, tutti protagonisti di performance apprezzate e capaci di mettere in evidenza qualità vocali e personalità artistiche.

A decretare il verdetto finale è stata una giuria di assoluto livello composta dalla presidente Sabrina Benvenuti, cantante e fondatrice della scuola Arte Vocale di Nodica, dalla cantautrice e insegnante di canto moderno Roberta Cingolani, da Claudia Andreotti, vincitrice della passata edizione di “Don’t Forget The Lyrics”, e da Sergio Bensi.

Al termine di una competizione equilibrata e ricca di emozioni, la vittoria è andata a Giulia Cava con “Canta Ancora” e “Never Enough“, che ha conquistato pubblico e giuria con una prestazione di grande intensità e qualità interpretativa. Sul secondo gradino del podio per pochissimi punti si è classificata Annachiara Giannini che ha interpretato “Hausflur” e “Reflection” mentre il terzo posto è stato assegnato ad Alessio Spinelli, autore anch’egli di un percorso brillante con “Rise like a phonenix” e “Bella“.

Giulia Cava, 29 anni, custode nei musei della Opera Primaziale Pisana è soddisfatta e sorpresa del risultato finale acquisito: “Sono molto contenta della vittoria, non me l’aspettavo perché gli altri concorrenti sono stati molto bravi e hanno presentato testi di livello mettendo grande impegno nelle loro performance. E’ stata una grande sorpresa per me e motivo di grande soddisfazione perché alla fine studiare e provare più volte durante la giornata paga. Ringrazio la mia insegnante di canto Giulia De Nisco, perché mi ha fatto riscoprire la mia voce e mi sta aiutando tantissimo in questo mio percorso. Voglio dedicare il successo ai miei genitori, Daniela e Marco che mi seguono e mi supportano sempre in ogni mia gara o esibizione“. La vincitrice spiega da dove nasce la passione per la musica: “E’ nata da quando era piccola perché mia mamma cantava e suonava. A dire il vero durante la pandemi avevo interrotto il mio percorso musicale che poi ho ripreso da circa due anni. La mia passione per la musica è grande tanto che mi capita involontariamente di cantare da sola in casa o anche al lavoro e ho grande passione per i musical ed infatti per questo frequento la scuola Artemix dove mi trovo benissimo“. Giulia pensa anche al futuro: “Spero di continuare a cantare e farlo in varie occasioni come lo è stato venerdì. Spero ci sia l’opportunità“.

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori per la perfetta riuscita dell’evento, che ha saputo unire spettacolo, aggregazione e valorizzazione dei talenti locali in un clima di festa e condivisione. Un successo che premia l’impegno profuso da tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della manifestazione e che lascia già spazio alle aspettative per la prossima edizione di “X Bruna Factor”.

FOTO CREDIT ROBERTO CAPPELLO

Last modified: Giugno 20, 2026