Casa Riformista lancia la campagna per Giani: “Competenza e radicamento nel territorio”

12:53 pm• Pisa, Attualità, Politica, Politica, San Giuliano Terme

Oltre 250 persone al PalaTodisco per promuovere la Casa Riformista per Eugenio Giani Presidente

SAN GIULIANO TERME – È partita dal PalaTodisco di San Giuliano Terme la campagna elettorale della Casa Riformista per Eugenio Giani Presidente. Alla presenza del governatore della Toscana, Eugenio Giani, è stata presentata la squadra riformista che correrà alle prossime regionali.

Tra i volti della lista spicca Agnese Balducci, insegnante di scuola secondaria superiore nel settore dell’istruzione, che ha spiegato così la sua scelta di candidarsi: “Porto la mia esperienza nel mondo della formazione e della scuola, perché la politica non può essere autoreferenziale ma deve fondarsi sulle competenze. La scuola è l’ascensore sociale per eccellenza: investire in istruzione significa investire in sicurezza, in futuro, nella formazione dei giovani. Non lasciare indietro nessuno non deve essere una frase vuota”. Balducci ha ricordato anche l’importanza degli asili nido gratuiti “per togliere alle famiglie il peso della precarietà” e della formazione continua per i docenti, “necessaria a vincere la sfida del ceto medio sempre più in difficoltà ad arrivare a fine mese. La nostra lotta sarà anche quella sui diritti quelli civili, parlare di diritti di tutti noi che siamo qua. Diritto allo studio e alla salute con coraggio con convinzione e visione verso il futuro. Vi rinnovo il mio ringraziamento e vi dico che la Toscana ha bisogno di valori che noi ci sentiamo di rappresentare. Apprestiamoci a fare insieme questo viaggio”.

“Abbiamo cercato di mettere insieme tutta la provincia di Pisa” – ha spiegato il capolista Federico Eligi – “Accanto alle altre liste – PD, AVS, Cinque Stelle – la Casa Riformista racchiude la cultura e le tradizioni locali, unite a un mondo laico, socialista, liberale, radicale, civico e riformista che non si riconosce in alcuna forza politica. È un progetto inclusivo e plurale”.

“Rispetto all’altra tornata elettorale vado a comporre un’alleanza di campo largo con un’impostazione molto concreta. Adesso sta a noi dare a questa alleanza forza e concretezza” – afferma il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – La nostra deve essere la Toscana del fare, unendo quello che abbiamo fatto e quello che faremo introducendo alcune novità. Il Governatore della Regione uscente ha ricordato inoltre il suo passato socialista, salutando in prima fila Carlo Sorrente esponente del garofano di lungo corso. Tanti per lui gli applausi dalla platea composta da oltre 250 persone.

Giani ha ricordato inoltre che a pochi passi dal PalaTodisco anni fa è stata posata la prima pietra sul Casa di Comunità di San Giuliano Terme ed ha più volte ringraziato per questo l’ex Sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio che nei giorni scorsi si è dimesso dal PD ed era presente in prima fila, elogiandone le sue qualità amministrative e la sua lungimiranza del suo lavoro amministrativo.

“Sanità, scuola e lavoro saranno gli elementi di forza di questa campagna elettorale – ha concluso Eugenio Giani – la Casa Riformista appartiene al mio passato socialista, ringrazio tutti i candidati di aver dato il loro assenso e di condividere questa battaglia. Siamo convinti di poter portare la Toscana nei prossimi cinque anni ad un livello ancora più alto di quello attuale“.

La squadra completa della Casa Riformista a sostegno di Giani vede, oltre a Federico Eligi e Agnese Balducci, Sandro Ceccarelli, Sindaco di Guardistallo; Maria Vanni, già assessore a Montopoli, Roberta Benini, presidente comitato rievocazioni storiche per la provincia di Pisa, Matteo Squicciarini, Assessore a San Miniato; Elena Campera, Vicesindaco a Vecchiano e Michael Cali.

Con questo debutto pubblico, la Casa Riformista punta a rafforzare il fronte del centrosinistra toscano, portando nel dibattito temi di competenza, scuola, inclusione e radicamento nel territorio.

Last modified: Settembre 15, 2025