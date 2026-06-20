Written by Giugno 20, 2026 2:18 pm Pisa, Attualità, Attualità, Cronaca, Cronaca, Pontedera, TOP NEWS HOME PAGE

Pontedera, scontro tra due auto nella notte in viale Europa: due feriti

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PONTEDERA Due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Pisa sono intervenute alle ore 01:08 in viale Europa, nel comune di Pontedera, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

Per cause ancora in fase di accertamento, i due veicoli si sono scontrati lungo l’arteria cittadina. Nell’impatto sono rimaste ferite due persone, entrambe soccorse dal personale del 118 e trasportate all’ospedale Lotti di Pontedera per le cure necessarie.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a estrarre il conducente di una delle vetture coinvolte, affidandolo ai sanitari, e successivamente hanno messo in sicurezza l’area interessata dall’incidente.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Pontedera, incaricati dei rilievi e degli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Le cause dell’incidente sono attualmente al vaglio delle autorità competenti.

Last modified: Giugno 20, 2026
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