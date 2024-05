Riduzione orario parcheggi a Pisa: nuova convenzione per residenti nel quartiere San Francesco

Scritto da admin• 8:30 am• Pisa, Attualità

PISA – Il Comune di Pisa ha firmato una convenzione con il Tribunale e Pisamo per ridurre l’orario di parcheggio riservato esclusivamente ai dipendenti degli uffici giudiziari e magistrati assegnati, per contemperare le esigenze dei residenti del quartiere San Francesco.

La nuova convenzione, in vigore dal primo maggio, limita l’utilizzo esclusivo dei parcheggi dai dipendenti del Tribunale fino alle 14:00, consentendo ai residenti di parcheggiare negli stalli gialli dopo tale orario fino al mattino successivo.

Pisamo sta lavorando per aggiornare la segnaletica relativa agli orari dei parcheggi. Inoltre, è stata individuata una nuova area di parcheggio pubblico in via Buonarroti, che sarà disponibile entro la fine di maggio, fornendo ulteriori 21 posti auto per i residenti.

Last modified: Maggio 4, 2024