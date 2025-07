Riapre l’ufficio postale di via Lucchese a Porta a Lucca. Rizza (Pd): “Un risultato importante per i cittadini. La lotta e l’ascolto pagano”

Written by admin• 9:11 am• Pisa, Politica

PISA – “L’ufficio postale di via Lucchese nel quartiere di Porta a Lucca è stato finalmente riaperto giovedì 17 luglio. Abbiamo dovuto attendere tantissimo tempo e i disagi per i cittadini in questo lungo periodo sono stati notevoli, li abbiamo ascoltati tutti i giorni”.

Torna sull’argomento Davide Rizza, segretario del circolo del Partito Democratico di Porta a Lucca, Gagno, I Passi e Porta Nuova.

“L’importante è che si sia arrivati a una soluzione. Ringraziamo quindi chi ha nei fatti consentito la riapertura di un luogo molto importante per le fasce più fragili della popolazione che necessitano di un punto di riferimento per la gestione della loro vita quotidiana e per i cittadini sia residenti che di passaggio che quell’ufficio postale utilizzano con continuità. _Abbiamo notato come l’amministrazione comunale si sia intestata il merito di questo risultato, anche se a noi risulta che non abbia offerto supporti né ascolto in questi lunghi mesi, pur non avendo ovviamente competenze dirette sulla riapertura dell’immobile, che spetta a Poste Italiane. Noi non spacciamo come un nostro risultato la riapertura dell’ufficio postale, ma esprimiamo soddisfazione che l’obiettivo sia stato centrato e ci piace pensare che aver tenuto alta l’attenzione in questo periodo sia stato importante”.



“L’auspicio – conclude Rizza – è che non si debbano più riscontrare disservizi così pesanti per la popolazione. Noi, in ogni caso, vigileremo. E a questo proposito ringrazio i militanti del nostro circolo per il grande impegno di ascolto quotidiano e i cittadini che ci considerano un punto di riferimento: cercheremo di non deluderli mai”.

Last modified: Luglio 18, 2025