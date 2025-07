L’Effemeride Pisana del 18 luglio 2025

Written by Leonardo Miraglia• 7:20 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

venerdì 18 luglio 2025, il sole sorge alle 5:51 e tramonta alle 20:56

Ultimo quarto di Luna alle 2:39:41 che disterà dalla Terra 364.103 km.

Giornata mondiale per Nelson Mandela

Giorno della Costituzione dell’Uruguay

Santo del giorno:

San Federico di Utrecht vescovo

781 circa, Utrecht 18 luglio 838, Utrecht

Eletto vescovo di Utrecht tra l’825 e l’828, Federico combattè il paganesimo e l’usanza dei matrimoni incestuosi. Ricordato come evangelizzatore della Frisia e portato a esempio come studioso delle Sacre Scritture, viene assassinato in un complotto mai chiarito nell’838.

E’ accaduto il 18 luglio:

388 a.C. – Battaglia del fiume Allia: sconfitta dei romani a opera dei galli senoni nei pressi del fiume Allia; la sconfitta dell’esercito romano permise ai galli di mettere a sacco Roma

387 a.C. – Sacco di Roma: i Galli Senoni comandati da Brenno saccheggiano l’Urbe

64 – Grande incendio di Roma: il fuoco inizia a bruciare nell’area mercantile di Roma e ben presto va fuori controllo; si racconta che l’imperatore Nerone cantò accompagnato dalla lira mentre osservava la magnificenza dell’incendio a distanza di sicurezza

1620 – Nel corso della notte in Valtellina i cattolici, aizzati da fanatici predicatori, attaccano e uccidono tutti i protestanti locali, che sono oltre 600: l’evento verrà ricordato come il Sacro macello di Valtellina

1898 – Marie e Pierre Curie annunciano la scoperta di un nuovo elemento e propongono di chiamarlo “polonio”

1925 – Adolf Hitler pubblica il suo personale manifesto ideologico: il Mein Kampf

1936 – Colpo di Stato militare in Spagna contro la Seconda Repubblica, che darà luogo alla Guerra Civile

1942 – Seconda guerra mondiale: i tedeschi provano in volo per la prima volta il Messerschmitt Me 262, utilizzando solo i suoi jet

1976 – Durante le Olimpiadi di Montréal 1976, Nadia Comăneci si esibisce a 14 anni alle parallele asimmetriche e diventa la prima ginnasta ad ottenere un 10, oltre che la più giovane

1979 – A Torino membri dell’organizzazione armata di estrema sinistra Prima Linea uccidono Carmine Civitate, proprietario del Bar dell’Angelo, dove il 28 febbraio durante uno scontro a fuoco con la polizia erano rimasti uccisi due militanti dell’organizzazione; i membri di Prima Linea ritennero, erroneamente, che in quell’occasione fosse stato Civitate ad allertare la polizia

1989 – In Kenya si svolge il rogo dell’avorio, in cui vengono bruciate circa quattromila zanne d’elefante, un segnale forte contro la caccia di quest’animale per ottenere avorio; l’avvenimento verrà immortalato da Kuki Gallmann nel suo libro Sognavo l’Africa

1995 – Il ciclista venticinquenne Fabio Casartelli muore in un incidente durante il Tour de France

1997 – Viene sviluppato, grazie allo statunitense Dave Winer, il software che darà vita ai blog, poi diventata forma diffusissima di comunicazione multimediale

Nati il 18 luglio:

GINO BARTALI

Atleta italiano, ciclismo

α 18 luglio 1914 ω 5 maggio 2000

RICHARD BRANSON

Imprenditore britannico

α 18 luglio 1950

VIN DIESEL

Attore statunitense

α 18 luglio 1967

GIACINTO FACCHETTI

Calciatore italiano, dirigente dell’Inter

α 18 luglio 1942 ω 4 settembre 2006

MAURIZIO GASPARRI

Politico italiano

α 18 luglio 1956

IGNAZIO LA RUSSA

Politico italiano

α 18 luglio 1947

NOAH LYLES

Atleta statunitense

α 18 luglio 1997

NELSON MANDELA

Politico sudafricano, premio Nobel

α 18 luglio 1918 ω 5 dicembre 2013

FERNANDA PIVANO

Scrittrice e saggista italiana

α 18 luglio 1917 ω 18 agosto 2009

FRANCA RAME

Attrice teatrale, drammaturga e politica italiana

α 18 luglio 1929 ω 29 maggio 2013

Deceduti il 18 luglio:

JANE AUSTEN

Scrittrice inglese

α 16 dicembre 1775 ω 18 luglio 1817

CARAVAGGIO

Pittore italiano

α 29 settembre 1571 ω 18 luglio 1610

SANDRO CIOTTI

Giornalista, radiocronista sportivo e conduttore TV

α 4 novembre 1928 ω 18 luglio 2003

LUCIANO DE CRESCENZO

Scrittore italiano

α 18 agosto 1928 ω 18 luglio 2019

Il proverbio del 18 luglio:

Se piove tra luglio e agosto, piove miele, olio e mosto

