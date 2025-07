Comune di Cascina e Prefettura, firmato il patto per la sicurezza urban

Written by Antonio Tognoli• 11:19 am• Cascina, Attualità, Politica

CASCINA – Il Comune di Cascina ha sottoscritto, con la Prefettura di Pisa, il “Patto per l’Attuazione della Sicurezza Urbana”, attraverso il quale intende rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio con particolare riferimento alle aree sensibili e attualmente sprovviste di sistemi di videosorveglianza.

Contestualmente, l’amministrazione ha avanzato la domanda di partecipazione al bando del ministero degli interni per la richiesta del cofinanziamento del progetto dal valore complessivo di 90.000 euro più IVA, di cui 10.000 euro a carico dell’ente comunale. “Quello della sicurezza – ha detto il sindaco Michelangelo Betti – è un tema sensibile per i cittadini: con la firma del patto cerchiamo di aumentarla incrementando il numero delle telecamere presenti sul territorio. Come amministrazione ringraziamo i due comandi dei carabinieri e quello della polizia municipale per l’impegno costante sul territorio”.

Il progetto prevede l’installazione di 15 nuove telecamere: dieci tra Navacchio, Casciavola, San Lorenzo alle Corti e Ansa dell’Arno (nelle vie Oristano, Achille Grandi, Pastore, San Donato, Profeti, Novella, Brodolini, D. Francesco Soldaini, Piantalbis, Gramsci) e cinque a Cascina (Piazza SS. Innocenzo e Fiorentino, zona via U. La Malfa, Piazza Cavallini, zona Poste-Misericordia-Carabinieri, Via Nazario Sauro). Si prevede l’integrazione di una telecamera lettura targa posizionata in modo da sorvegliare in via Nazario Sauro uno degli ingressi in superstrada FI-PI-LI, per poter ottimizzare al meglio la verifica dei flussi che circolano in questa area.

Nel quadro della collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale, il Comune intende avvalersi delle specifiche risorse previste per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza, sulla base delle linee guida adottate su proposta del Ministro dell’Interno. Prefettura e Comune di Cascina adotteranno dunque strategie congiunte per migliorare la sicurezza, e la sua percezione, dei cittadini e contrastare ogni forma di illegalità, in primo luogo le forme più fastidiose per gli abitanti come scippi, furti nelle abitazioni e atti vandalici.

Attualmente il Comune di Cascina dispone di un sistema di videosorveglianza composto da 53 telecamere, di cui 5 di lettura targhe, oltre al sistema di videosorveglianza per il controllo degli abbandoni dei rifiuti (90 dissuasori e 10 telecamere che girano sul territorio sulla base delle criticità). Tutto questo rafforza la collaborazione già in essere con le forze dell’ordine, in particolar modo con le due stazioni dei carabinieri di Cascina e Navacchio, andando altresì a incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini.

