Riaperto domenica 31 agosto alle 14.30 a  doppio senso di marcia il Ponte della Botte sull’Arno

PISA – Come previsto dall’Ordinanza vigente: nel periodo tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2025 saranno eseguiti lavori marginali del Ponte che potranno richiedere

L’istituzione puntuale di limitazioni di circolazione con sensi unici alternati (a Ponte sempre aperto) brevi e comunque limitati alla parte di infrastruttura su cui saranno eseguite le operazioni di rifinitura, regolati da impianto semaforico o da movieri.

Al termine di ogni giornata lavorativa, e comunque in ogni occasione utile e fatta eccezione per situazioni che non lo consentono,  sarà ripristinato il doppio senso di circolazione.  L’ordinanza completa é disponibile all’Albo online sul sito www.provincia.pisa.it

Queste limitazioni temporanee saranno comunicate per tempo e come di consueto opportunamente concordate con le Amministrazioni Comunali interessate. 

