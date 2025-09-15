Revocato lo sciopero Usb del 17 settembre nella Pubblica Amministrazione

PISA – Revocato lo sciopero di un’ora a fine turno, inizialmente proclamato per mercoledì 17 settembre 2025 dal sindacato Usb Pubblico Impiego e rivolto ai dipendenti del comparto e alla dirigenza della Pubblica Amministrazione.Last modified: Settembre 15, 2025
