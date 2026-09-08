Rendiconto 2024, la Corte dei conti conferma i saldi ma chiede di riclassificare il disavanzo

Franconi: «Dovremo ridurre le spese correnti. Salterà il Capodanno in piazza e saranno ridimensionati gli allestimenti natalizi»
PONTEDERA- La Corte dei conti ha concluso il controllo sul Rendiconto 2024 del Comune di Pontedera. La verifica conferma il risultato complessivo della gestione finanziaria approvato dal Consiglio comunale, ma richiede una diversa classificazione del disavanzo della parte disponibile del bilancio, pari a circa 1,2 milioni di euro.
Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 resta quindi in linea con quanto approvato con la deliberazione del Consiglio comunale numero 32 del 2025. Secondo la Corte, tuttavia, il disavanzo dovrà essere rappresentato e finanziato con modalità differenti rispetto a quelle individuate dall’Ente.
«A prima vista si tratta di una questione riguardante il modo in cui il disavanzo viene rappresentato e finanziato nel bilancio, non l’ammontare delle somme accertate, che resta invariato – spiega il sindaco Matteo Franconi –. Alla luce della pronuncia, il Consiglio comunale dovrà adottare gli atti previsti dalla legge per destinare nuovamente ai fondi specifici le risorse utilizzate per la copertura del disavanzo e definire il relativo percorso di finanziamento».
La riclassificazione richiesta produrrà però conseguenze concrete sulla programmazione dell’Amministrazione durante gli ultimi mesi dell’anno.
«È un fatto puramente tecnico che avrà, purtroppo, anche effetti sostanziali sulla città – prosegue Franconi –. Per rispettare le indicazioni della Corte dovremo intervenire sul bilancio, riallocando risorse nella parte destinata agli investimenti e riducendo contemporaneamente le spese correnti».
Tra le conseguenze annunciate figurano la rinuncia al Capodanno in piazza, la riduzione delle risorse destinate agli allestimenti natalizi e un contenimento delle spese per le iniziative di animazione territoriale e culturale.Last modified: Settembre 8, 2026