Regionali 2025, risultati on line in tempo reale

Written by admin• 7:44 pm• Pisa, Attualità, Politica, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Scrutinio in tempo reale su Eligendo (https://elezioni.interno.gov.it/risultati/20251012/regionali/votanti/primoturno/09), la piattaforma del Ministero degli Interni, a cui ci si può connettere anche attraverso il sito della Regione e dalle pagine di Toscana Notizie.



L’appuntamento per sapere chi sarà il nuovo presidente della Regione Toscana è lunedì, 13 ottobre, dopo la chiusura dei seggi che avverrà alle 15.

I voti saranno pubblicati sul portale Eligendo via via che gli uffici elettorali delle amministrazioni comunali inseriranno i dati dai propri terminali. Sul portale, la domenica, saranno pubblicate in tempo reale le percentuali di affluenza al voto rilevate alle ore 12, 19 e 23.

Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, sede della presidenza della Regione, accoglierà anche per questa tornata elettorale giornalisti e tecnici di televisioni, radio, agenzie e quotidiani non solo regionali ma anche nazionali: 90 i colleghi che ad oggi si sono accreditati.

Last modified: Ottobre 12, 2025