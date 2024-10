Regate Repubbliche Marinare: Genova fa doppietta, ma Pisa c’è e chiude in seconda posizione entrambe le gare

Scritto da admin• 7:01 pm• Attualità, Pisa, Sport

PISA – Genova fa doppietta, aggiudicandosi nella propria città, sia la prova femminile che la 69esima edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare. Ma la notizia più confortante per i nostri colori è che “Pisa c’è“, avendo concluso entrambe le gare al secondo posto, così migliorando di due posizioni il piazzamento dell’anno precedente a Venezia, che l’aveva vista terminare ultima alle spalle dei Galeoni di Genova, Venezia ed Amalfi, classificatisi nell’ordine.

di Giovanni Manenti

Non ha certo contribuito a favorire l’impegno degli atleti una giornata fredda e piovosa di puro stampo autunnale, che hanno comunque dato il massimo con la Regata che ha preso il via alle ore 18:10 sulle acque del Canale di calma di Genova Prà, con le quattro imbarcazioni schierate nelle quattro corsie, dall’interno verso l’esterno, occupate da Amalfi, Venezia, Pisa e Genova rispettivamente..

Sin dalle prime battute, la superiorità dell’armo ligure è apparsa evidente, prendendo un primo margine di vantaggio che ha poi via via aumentato sino a concludere con due imbarcazioni di vantaggio, così come Amalfi non è mai stata in gara, staccandosi dopo pochi metri e tagliare il traguardo ben distante in quarta posizione, così che la parte più interessante si è rivelata la sfida tra Pisa e Venezia che si sono date battaglia sino all’ultimo colpo di remi e la bravura del giovane armo rossocrociato è stata senza dubbio quella di resistere al tentativo di rimonta della barca veneta negli ultimi metri di gara, così da portare a termine un quanto mai onorevole secondo posto che fa ben sperare in un’ottica futura e premia gli investimenti fatti in quest’ultimo anno dall’Amministrazione Comunale per formare un equipaggio che potesse tornare competitivo e restituire a Pisa quel posto di rilievo che la sua tradizione remiera merita.

Ricordiamo i componenti dei due armi rossocrociati che si sono così ben comportati nelle acque genovesi:

Equipaggio Regata Repubbliche Marinare : Barandoni Simone, Del Corso Cosimo, Garuccio Francesco, Mancini Nicola, Meliani Emanuele, Melosi Alessio, Paoli Giovanni, Pazzagli Andrea, Pioli Leonardo, Tonini Simone.

Equipaggio Femminile : Benvenuti Chiara, Borghini Carlotta, Card Vittoria, De Martino Veronica, Marconcini Elisa, Massaria Clara, Persico Giulia, Pettinari Alice, Piazzolla Paola, Storace Zoe, Terrazzi Silvia.

Staff tecnico : Direttore tecnico: Leonardo Pettinari, Direttore sportivo: Luca Gagetti, Allenatore: Alessandro Simoncini, Nostromo: Antonio Pucciarelli, Timoniere: Lorenzo Giuntini

Last modified: Ottobre 13, 2024