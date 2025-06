Al Parco delle Fonderie parte il corso gratuito di parkour per giovani

Written by admin• 1:06 pm• Attualità, Cascina, Eventi/Spettacolo

CALCI- Da venerdì 6 giugno 2025 prende il via al Parco delle Fonderie un corso gratuito di parkour rivolto a ragazzi e ragazze dai 6 ai 18 anni. Il progetto, realizzato in collaborazione con la SSD Dinamikclub di Pisa, nasce da una proposta del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) di Calci, con l’obiettivo di avvicinare i giovani a questa disciplina sportiva che, nata in Francia negli anni ’80, consiste nel superare ostacoli in ambienti naturali o urbani migliorando agilità e coordinazione.

Il Parco delle Fonderie è stato scelto come sede ideale perché frequentato da famiglie e giovani, facilmente accessibile e dotato di attrezzature per l’allenamento.

«I ragazzi del CCRR hanno dimostrato grande impegno e capacità di rappresentanza – afferma il sindaco Massimiliano Ghimenti –. L’avvio di questo corso è una bella notizia per tutta la comunità e in particolare per i giovani, che vedono realizzato un loro desiderio.»

Valentina Ricotta, vicesindaca con delega alle politiche giovanili, aggiunge: «Ringrazio la prof.ssa Erica Castellani per il coordinamento del progetto. La collaborazione con la scuola è fondamentale per formare giovani cittadini responsabili e consapevoli.»

Gli allenamenti si terranno ogni venerdì in due fasce orarie: dalle 17 alle 18 per i bambini della scuola primaria e della secondaria di primo grado, e dalle 18 alle 19 per i ragazzi della secondaria di secondo grado. Ogni gruppo prevede un minimo di 5 e un massimo di 12 iscritti. La partecipazione è libera, ma è necessaria l’iscrizione alla SSD Dinamikclub di Pisa per la copertura assicurativa.

Se per il primo gruppo le iscrizioni fossero inferiori a 5, le due fasce potrebbero essere unite. Il secondo corso verrà annullato se gli iscritti saranno meno di 8. Il corso si svolgerà in via sperimentale nei mesi di giugno e luglio, con l’auspicio di proseguire da settembre a novembre 2025. Al termine è prevista una lezione finale aperta a tutti.

Last modified: Giugno 4, 2025