Raffaele Palladino: “Pisa squadra di gamba, velocità e ripartenza, tosta da affrontare in uno stadio difficile”

Written by admin• 3:50 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia di Pisa -Atalanta ha parlato in conferenza stampa il mister dei nerazzurri bergamaschi Raffaele Palladino. Queste le sue dichiarazioni che abbiamo estrapolato dal portale www.atalantini.online

di Maurizio Ficeli

Sul nuovo acquisto Raspadori: “Può avere un impatto positivo sotto tutti i punti di vista. È un giocatore che volevamo tutti, forte, completa un reparto offensivo già forte. Piaceva alla società che è molto ambiziosa, l’ha voluto, l’ha cercato e l’ha portato a Bergamo. Davanti siamo tanti e forti, ma lui completa il reparto offensivo. Sono felice, è un grande attaccante,è italiano, giovane, rispecchia tutti i canoni che cerca l’Atalanta per caratteristiche. Alza il livello davanti, ha gol, assist e dribbling. Lo volevamo fortemente e ringrazio la società perché è riuscita a portarlo a casa. Sono felice.”

Sulla condizione della squadra: “Un mese e mezzo fa avevamo una conoscenza reciproca diversa, io con la squadra. Non ho avuto segnali di cali o disattenzioni in questi giorni. La squadra è molto concentrata e preparata per questa partita, i ragazzi si sono allenati con il giusto atteggiamento. Ovvio, le insidie sono sempre dietro l’angolo, il campionato è equilibrato e particolare. Abbiamo visto ieri sera grandi squadre a volte faticare con le cosiddette piccole.“

Sul Pisa: “E’ una squadra di gamba, di velocità, di ripartenza, tosta da affrontare in uno stadio difficile . Dobbiamo evitare disattenzioni e rischi. Bisogna stare attenti ai dettagli, ai particolari. Sono molto verticali, diretti, giocano tanto dal portiere sulla seconda palla, sul quinto di destra Touré. Molto verticali sui due attaccanti, possono giocare a 2 o 3 in attacco. Sappiamo che mettono in difficoltà tante squadre e partiranno forte. Bisogna fare la partita giusta con attenzione minima ai dettagli che fanno la differenza nelle partite. Se entriamo in campo con la giusta attenzione, abbiamo qualità per fare bene anche a Pisa.”

Questione infortunati: “Kossounou è tornato dalla Coppa d’Africa, ieri si è allenato in differenziato, oggi con la squadra, ma sta bene. Kolasinac al 100% ci sarà, ha recuperato, sta bene, ha dato ottime risposte. Tutti a disposizione tranne Bellanova, Djimsiti e Lookman.“

Sul campo del Pisa: “Il gioco del calcio di ampiezza e verticalità ha vantaggi, il campo più stretto. Ci adattiamo a tutto, non dobbiamo trovare alibi. Se vogliamo essere una squadra forte dobbiamo adattarci a ogni avversario e a ogni campo.“

Fonte foto www.atalantini.online

Last modified: Gennaio 15, 2026