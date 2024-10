R2 Gomme, La Giovane Officina Che Punta Sulla Qualità Dei Pneumatici

Scritto da Antonio Tognoli• 10:45 am• Redazionale aziende

Pisa (giovedì, 10 ottobre 2024) – R2 Gomme, un’officina giovane ma già ben radicata nel settore, offre una vasta gamma di servizi legati al montaggio, vendita e riparazione di pneumatici per vetture, scooter e trasporto leggero.

di Davide Lettera

Aperta nel novembre del 2022 da Riccardo D’Angelo e Riccardo Percussi, l’azienda è il frutto di un’ambiziosa iniziativa imprenditoriale, nata dopo anni di esperienza come dipendenti nel settore degli pneumatici. Grazie a questa solida base di competenze, i fondatori hanno deciso di fare il salto di qualità e mettersi in gioco con la propria attività, puntando su professionalità e attenzione al dettaglio.

R2 Gomme non è solo un punto vendita di pneumatici. Tra i servizi offerti figurano anche l’assistenza stradale e il servizio di revisione, garantendo ai clienti un supporto completo per la manutenzione dei propri veicoli.

In aggiunta, l’officina è un centro KUMHO, il che significa che offre una garanzia aggiuntiva sui pneumatici di quella marca, inclusa la copertura per eventuali urti accidentali. Questo rappresenta un valore aggiunto importante per chi cerca affidabilità e sicurezza, insieme a prodotti delle migliori marche disponibili sul mercato.

L’officina è aperta tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, con l’aggiunta dell’apertura il sabato mattina. Questo ampio orario di apertura permette a R2 Gomme di essere sempre disponibile per i propri clienti, offrendo servizi rapidi e su misura. I fondatori sottolineano come la passione per il lavoro e il desiderio di fare le cose “fatte per benino” siano alla base della filosofia aziendale, con l’obiettivo di crescere e diventare un punto di riferimento nel settore dei pneumatici a Pisa e dintorni.

Last modified: Ottobre 15, 2024