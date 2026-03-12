Qui Cagliari. Rinnova Obert. Gaetano torna in gruppo, differenziato per Deiola e Mazzitelli

PISA – A pochi giorni dalla gara con il Pisa rinnovo in casa Cagliari per Adam Obert che si è legato ai colori rossoblù fino al 30 giugno 2030.
Dal campo invece in vista della gara contro i nerazzurri la squadra si è allenata al CRAI Sport Center con lavori dedicati alla tecnica; a seguire serie di gare a tema ed una partita giocata a spazi ridotti.
Allenamento con la squadra per Gianluca Gaetano, parzialmente in gruppo Yerry Mina. Personalizzato invece per Alessandro Deiola e l’ex Luca Mazzitelli che con Idrissi (stagione finita) ed Esposito (squalificato) non prenderanno parte al match della Cetilar Arena. Venerdì 13 marzo per la squadra rossoblù sarda è previsto un allenamento mattutino.Last modified: Marzo 12, 2026