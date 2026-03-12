Appuntamento speciale domenica alla Cetilar Arena prima di Pisa – Cagliari

PISA – Il pre-gara di Pisa-Cagliari vedrà dei protagonisti inediti sul tappeto verde della Cetilar Arena, teatro della tappa pisana della Philadelphia Junior Cup.
Alle ore 13 il calcio d’inizio della partita (durata 20′) che vedrà sfidarsi i giovanissimi calciatori della Parrocchia San Pietro Apostolo di San Piero a Grado.
Un momento da ricordare per tutti i partecipanti alla Philadelphia Junior Cup, il torneo nazionale giovanile di calcio a 7, organizzato da Lega A e CSI, in cui scendono in campo gli oratori delle città delle squadre di Serie A Eni Live.
Tutti under 14 uniti a sostegno della campagna “Keep Racism Out”, attraverso incontri ed attività di riflessione e contrasto alla discriminazione.Last modified: Marzo 12, 2026