Questa sera torna in diretta Facebook la settima puntata di “Serie B Social Club”

Scritto da admin• 8:16 am• Pisa SC

PISA – La settimana perfetta della Sampdoria si chiude con la netta vittoria sul campo del Modena. Il Pisa conosce la prima sconfitta stagionale sul campo della Juve Stabia. Lo Spezia esce indenne anche dal campo del Sassuolo e rimane l’unica imbattuta in serie B dopo sette turni. La Carrarese torna a far vedere il suo gioco e riparte dal punto conquistato contro la Reggiana.

A ridosso della seconda sosta del campionato la classifica non accenna a sgranarsi. Si riparte dal Ferraris, dove la Sampdoria accoglie la Juve Stabia venerdì sera. Sabato poi toccherà allo Spezia ospitare la Reggiana mentre la Carrarese viaggerà sul campo del balbettante Frosinone. Alla stessa ora l’attesa Pisa-Cesena.

Last modified: Ottobre 3, 2024