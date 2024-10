Il CUS Pisa Basket si presenta alla città

Scritto da admin• 11:41 pm• Attualità, Pisa, Sport

Nel week end del 12 e 13 ottobre sarà ai nastri di partenza della prossima Serie C Nazionale di pallacanestro

PISA – Una location quanto mai affascinante quale quella della Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti ha accolto, nel pomeriggio di mercoledì 2 ottobre 2024 Dirigenti, Tecnici e giocatori del CUS Pisa Basket per una cerimonia di presentazione in vista dell’inizio del Campionato di Serie C Nazionale 2024-’25 che prenderà il via nel weekend di sabato e domenica 12/13 ottobre, alla quale non è voluto mancare il Sindaco di Pisa Michele Conti che ha voluto rivolgere un personale saluto ai presenti ricordando loro il valore dello sport assieme a quello dello studio ed augurando le migliori fortune in vista dei prossimi impegni.

di Giovanni Manenti

La parola è quindi passata al Presidente del CUS Pisa Giuliano Pizzanelli, il quale ha sottolineato l’importanza dell’attività sportiva anche all’interno di un percorso universitario, ricordando sia la crescita del Centro Universitario Sportivo nato nel 1947 e che dai 40 Soci iniziali ha ora raggiunto quota 100 oltre ad avere 1500 tesserati, al pari delle vicende del CUS Pisa Basket dalla sua rinascita avvenuta nel 2017 e che, in poche stagioni, ha scalato le gerarchie dalle Divisioni Regionali sino all’attuale Serie C, per poi toccare al Responsabile di Sezione Basket Enrico Russo ed a Francesco Fiorindi, ex playmaker che ha lasciato l’attività al termine della passata stagione, tracciare le linee guida in vista del torneo di prossima apertura, presentando altresì uno per uno i singoli giocatori, oltre al nuovo Coach Andrea Scocchera.

In conclusione, parole di incoraggiamento sono giunte anche da Martina Martellucci, titolare di Cosmocare main sponsor della squadra , la quale ha evidenziato come la propria azienda creda nel progetto portato avanti dal CUS Pisa Basket, tanto da aver rinnovato l’accordo di sponsorizzazione anche per i prossimi tre anni, oltre che dall’Assessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa, sempre più a suo agio ogni qualvolta si coniugano Sport, giovani e studi universitari, e che, al termine del suo intervento, ha ricevuto quale graditissimo omaggio, oltre al gagliardetto della società, una “palla a spicchi” autografata da tutti i giocatori.

A ripercorrere le tappe di questi ultimi anni di attività, provvede lo stesso Francesco Fiorindi che li ha vissuti in prima persona: “Il nostro è stato un percorso di crescita, sia a livello sportivo che organizzativo, che mi ha visto protagonista in campo sino a pochi mesi fa per poi decidere di abbandonare l’attività agonistica, pur rimanendo nell’ambiente desiderando di continuare a fornire il mio contributo a livello organizzativo con l’obiettivo di proseguire nell’auspicata crescita sia per la stagione che sta per iniziare che per quelle a venire in quanto credo fortemente nel valore di questo Sport che ho saputo trasmettere ai ragazzi nonché nell’enorme valore esistente nelle strutture ed infrastrutture del CUS Pisa, poiché rappresentano un polo attrattivo enorme, sia per i ragazzi che per tutti gli altri interessati. Per questa stagione che sta per iniziare – conclude Fiorindi – ci auguriamo di continuare a crescere e disputare un Campionato che ci consenta di stare a metà Classifica per garantirci una salvezza tranquilla per poi, perché no, provare anche a guadagnare una chance in otticai Playoff, visto che siamo inseriti in un Girone composto da 16 squadre, da cui la prima classificata sarà direttamente promossa in Serie B Interregionale, mentre dalla seconda alla nona prenderanno parte ai Playoff, un obiettivo per cercare di centrare il quale abbiamo anche provveduto ad un cambio di guida tecnica, ringraziando il coach Emiliano Vicenzini per essere riuscito a mantenere la Categoria, al cui posto è stato chiamato Andrea Scocchera che rappresentava la nostra prima scelta una volta saputo che si era liberato dallo Spezia e siamo veramente orgogliosi di averlo con noi alla conduzione della prima squadra“.

Chiamato in causa, il nuovo Coach Andrea Scocchera dichiara: “Allorché sono stato contattato da Enrico Russo e Francesco Fiorindi, che già conoscevo per averlo incontrato sul parquet negli anni scorsi, ho immediatamente percepito la loro grande voglia ed entusiasmo nel cercare di migliorare ancora ciò che di buono hanno già fatto in queste ultime stagioni, caratterizzate da grandi passi in avanti sia dal punto di vista organizzativo che sotto l’aspetto sportivo, il che mi ha contagiato e mi ha tolto ogni dubbio circa la decisione di accettare l’incarico, considerandomi orgoglioso di far parte del CUS Pisa. Da un punto di vista caratteriale, conclude Andrea Scocchera, sono abituato a non pormi limiti, ragion per cui te aspettative per il prossimo Campionato possono essere influenzate da diversi fattori, noi siamo consapevoli di venire da una stagione difficile, il che ci rende tutti desiderosi di compiere un’inversione di tendenza con il massimo impegno possibile, avendo mantenuto l’ossatura base della squadra alla quale sono stati aggiunti dei giocatori che secondo noi completano benissimo l’organico e che ci auguriamo possano dare quel qualcosa in più nonostante la perdita di Fiorindi che ha deciso di chiudere l’attività, ed oltre a non poter contare al momento su Luca Siena, infortunato, il cui rientro è previsto per metà stagione“.

Le conclusioni, come di consueto, le lasciamo all’Assessore Frida Scarpa che precisa: “Siamo onorati di aver ricevuto la squadra del CUS Pisa Basket, che rappresenta un’eccellenza per la nostra città militando in Serie C ed al quale rivolgo un grande “in bocca al lupo” per la stagione che sta per iniziare, ritenendo debba essere sempre importante far sentire la vicinanza dell’Amministrazione alle Associazioni Sportive, trattandosi altresì in questo caso di qualcosa di speciale essendo all’interno del CUS Pisa e pertanto con ragazzi che portano avanti la doppia carriera, coniugando Studio e Sport, in una realtà quale quella del nostro Ateneo che cerca di far convergere l’impegno didattico con l’attività sportiva, il che può rappresentare anche un collante per trattenere a Pisa gli studenti allorché concludono il loro percorso di studi, avendo nel frattempo creato rapporti, amicizie considerato quanto lo Sport sia comunque uno strumento di aggregazione che fornisce delle opportunità al riguardo. Come Amministrazione siamo molto orgogliosi – conclude l’Assessore Scarpa avendo riferimento all’indice di sportività evidenziato da “Il Sole 24 Ore”, “per il risultato ottenuto, soprattutto in quanto si tratta di un balzo importante, dato che scalare 20 posizioni (da 44esima a 24esima, ndr) in un solo anno di amministrazione rappresenta un risultato tangibile, certificato da una fonte molto autorevole, permettendomi di rilevare che, se si guardano gli indicatori che hanno determinato tale graduatoria, lo stesso deriva non solo dallo Sport in senso stretto, ma comprende anche il sociale e l’aggregazione, ovvero tutte le politiche pubbliche che l’Amministrazione porta avanti, oltre a sottolineare che in cima alla Classifica vi sono città le cui squadre di Calcio giocano in Serie A e/o disputano la Champions League, oppure altre che hanno tante squadre e Sport individuali a livello di eccellenza come Trento e Bergamo, il che riflette ancora di più la bontà della nostra azione amministrativa su questi versanti“.

Organigramma CUS Pisa Basket Stagione 2024-’25

Giocatori: Colombini Andrea, Madeo Federico, Cecconi Luca, Ciano Ismael, Cosci Cosimo, Giannelli Jacopo, Quarta Ludovico, Spagnolli Daniel, Carpitelli Nikola, Corbic Belmin, Padeletti Lorenzo, Burgalassi Francesco, Apolloni Alessandro.

Staff Tecnico. Coach: Scocchera Andrea. Vice Coach: Bizzarri Zeno. Prep. atletico: Traversa Giovanni

Dirigenti. Resp sezione basket: Enrico Russo. Direttore sportivo: Francesco Fiorindi. Team manager: Andrea Giannelli

