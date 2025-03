Quattro dununce a Pisa e Vecchiano per guida in stato di ebbrezza

Written by admin• 3:33 pm• Attualità, Cronaca, Pisa

PISA – Proseguono i controlli da parte dei Carabinieri nelle strade di Pisa e nei comuni circostanti. Domenica 23 marzo a Vecchiano, è stato denunciato un uomo di 52 anni per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, che aveva un tasso alcolico di 1,41 g/l, ha cercato di opporsi attivamente al controllo. La sua patente è stata ritirata e il veicolo, che non era di sua proprietà, è stato affidato a una persona di fiducia. Sempre a Vecchiano, un 58enne è stato denunciato per aver rifiutato di sottoporsi agli accertamenti riguardo l’uso di sostanze stupefacenti. Nonostante evidenti segni di alterazione dovuti all’uso di droghe, l’uomo ha rifiutato il test.

Infine, durante la notte del 28 marzo, i carabinieri di Pisa hanno denunciato un 24enne e una 35enne in due operazioni separate per guida in stato di ebbrezza. Il giovane, alla guida di uno scooter, è stato trovato con un tasso alcolemico di 1,71 g/l, mentre la donna, che guidava un’automobile, aveva un tasso di 1,10 g/l. In entrambi i casi, le patenti sono state ritirate e i veicoli sono stati affidati a persone di fiducia.

Last modified: Marzo 30, 2025