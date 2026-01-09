Alberto Gilardino: “Ad Udine con spregiudicatezza e coraggio per far felici i nostri tifosi”

Written by admin• 1:03 pm• Pisa SC

PISA – Prima di imbarcarsi sul volo diretto in Friuli Venezia Giulia, assieme alla sua squadra, il tecnico del Pisa Sporting Club Alberto Gilardino ha parlato della sfida che attende sabato 10 gennaio (ore 15.00) al Bluenergy Stadium di Udine attraverso i canali societari.

“Iniziamo questo girone di ritorno consapevoli di quello che dovremo portare con noi, ovvero compattezza, umiltà, sacrificio ma anche spregiudicatezza e coraggio; sono queste le armi da sfruttare per cercare di portare a casa più punti possibile. Io sono una persona positiva e pretendo che anche i miei ragazzi lo siano; sappiamo il momento che stiamo vivendo ma sappiamo anche la grande voglia, da parte di tutti, di inseguire questo sogno facendo tutto il possibile per raggiungerlo. Affrontiamo una squadra con qualità fisiche, tecniche e strutturali, quindi sarà una partita molto complicata da affrontare cercando sia di sfruttare i nostri pregi, sia di limare i nostri difetti”.

Chiusura dedicata agli moltissimi tifosi pisani che domani saranno presenti a Udine: “Ho ripreso nelle mie dichiarazioni post Como quello che i nostri tifosi ci hanno scritto nello striscione esposto a fine gara: ‘non arrendersi mai’, ecco questo è un focus mentale che la squadra dovrà avere. Noi faremo di tutto per cercare di farli felici”

