Prosegue il rimodernamento degli impianti sportivi sul territorio a cura del Comune di Vecchiano. 

VECCHIANO – “Dopo la messa a regime del nuovo Impianto Indoor a Migliarino, è stata la volta dell’avvio di alcune lavorazioni presso la palestra della Scuola Media Leopardi a beneficio sia della comunità scolastica, sia delle associazioni che la utilizzano che nello specifico sono: il Migliarino Volley per le partite di campionato, e poi le. Società Shingitai Pisa Karate e Umma Basket Vecchiano“, spiega il Sindaco Massimiliano Angori.

“Ricordo che il costo complessivo attuale dell’impianto Indoor si è assestato, per i primi 2 lotti, sui 2 milioni e 380mila euro: il primo lotto è stato completato permettendo l’utilizzo della struttura, aspettiamo di finanziare il secondo per realizzare gli spogliatoi. Da sottolineare inoltre che é in corso la messa a punto di ulteriori finanziamenti anche per gli impianti calcistici ad utilizzo del Migliarino Calcio, con la prossima realizzazione di nuovi spogliatoi“, aggiunge il primo cittadino.

“Per quanto riguarda una prima ristrutturazione della palestra della scuola Media Leopardi di Vecchiano, da sottolineare che nel dettaglio i lavori hanno riguardato la revisione del tetto e degli intonaci, la realizzazione delle strisce a terra per la conformazione dei campi di gioco e l’installazione dei canestri da basket. A ciò si aggiunge la parte fatta direttamente a livello operativo dalle società sportive, inerente l’imbiancatura e la pulizia dei locali, per un totale complessivo di 37mila a euro di risorse economiche investite“, spiega il Consigliere Comunale con Delega allo Sport, Andrea Lelli.

